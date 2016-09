Notícia Saboya diu que el dubte sobre Mònaco és infundat El ministre apunta que s’està treballant per preservar l’Acord Duaner El ministre d'Afers Exteriors, Gilbert Saboya, conversa amb el president del Grup Parlamentari Liberal, Josep Pintat al Consell General. Autor/a: TONY LARA

El ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya va lamentar ahir que Liberals d’Andorra (Ld’A )utilitzi la carta que els parlamentaris de Mònaco van enviar per ajornar una reunió «per vehicular un discurs contrari a les negociacions» de l’acord d’associació amb la Unió Europea (UE). A més, els va retreure que no assistissin al dinar oficial que va oferir el seu homòleg monegasc. «Els liberals tenien molt fàcil saber quina és la posició de Mònaco només tenint l’educació d’assistir al dinar oficial», va sentenciar Saboya.



En aquests moments, segons va indicar el responsable d’Afers Exteriors, s’ha aconseguit estabilitzar el text del marc institucional de l’acord, que inclou les aportacions de cadascuna de les parts que després seran objecte de debat polític, i ja s’ha començat a tractar la part sectorial, començant per la lliure circulació de mercaderies.



En aquest punt, Saboya va manifestar que s’està estudiant com articular una solució per preservar la substància de l’Acord Duaner. En aquest sentit, la voluntat és que hi hagi un cos comú, i protocols particulars que puguin incloure les particularitats de cada territori. En concret, el que cal preservar són els acords duaners d’Andorra i també de San Marino, acords en temes farmacèutics i els acords de cooperació que tenen també Andorra i San Marino.



A més, el ministre va destacar que, tenint en compte que el Regne Unit encara no ha invocat l’article 50 després del resultat favorable al Brexit, les converses continuen amb els ritmes previstos. De fet, va afegir, ja s’ha fixat un calendari que inclou reunions periòdiques fins al mes de juliol de l’any vinent.



Segons va informar Saboya, aquest fet permet tenir una visibilitat del procés de negociació «més àmplia que la que podíem tenir durant els primers moments posteriors al Brexit», i dóna «una indicació clara de la voluntat de continuïtat de les negociacions per part de la Unió Europea».