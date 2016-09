Notícia Grandvalira tanca l’estiu amb un increment del 30% de visitants El Funicamp i el Mon(t) Magic Family Park de Canillo són les dues propostes de l’estiu de Grandvalira que més han vist incrementada la seva afluència respecte a l’any passat Un infant als inflables del Mon(t) Magic de Canillo. Autor/a: GRANDVALIRA

El Funicamp i el Mon(t) Magic Family Park de Canillo són les dues propostes de l’estiu de Grandvalira que més han vist incrementada la seva afluència respecte a l’any passat. El Funicamp ha arribat fins als 21.407 usuaris, un 30,87% més, mentre que el Mon(t) Magic Family Park ha registrat 25.000 clients. Els increments permeten que el domini hagi tancat la temporada amb un increment general de l’afluència del 30%.



Pel que fa al Funicamp, de mitjana ha rebut 437 usuaris per dia. «Les dades d’aquest estiu són positives i mostren una línia de creixement que ens anima a seguir treballant per millorar i diversificar la nostra oferta turística», va manifestar el conseller de turisme encampadà, Xavier Fernández. El dia de màxima afluència de visitants va ser el 14 d’agost amb gairebé 4.000 persones, jornada que va coincidir amb la marxa ciclista de La Purito.



Els usuaris que utilitzen el giny acostumen a fer excursions per la zona a peu o bé en vehicles 4x4. Pel que fa a les diverses activitats proposades, l’excursió amb 4x4 que va des de Solanelles a Cubil va ser la que més va incrementar el nombre d’usuaris. El seu creixement ha estat d’un 231%, passant dels 664 usuaris del 2015 als 2.199 d’enguany.

D’altra banda, la majoria de l’oferta familiar de Grandvalira d’aquest estiu s’ha tornat a concentrar al Mon(t) Magic. Dins de l’espai, la tirolina ha registrat 3.500 visites, un creixement molt significatiu respecte la temporada anterior. Aquest producte també romandrà obert durant la temporada d’esquí 2016-17.



Finalment, també cal mencionar l’augment de visitants registrat a la Vall d’Incles, així com la bona acollida de la nova plataforma Roc del Quer inaugurada el passat 2 de juliol. De la seva part, el Karting Marc Gené El Tarter ha acollit a 4.500 persones, mentre que el Bike Park Soldeu ha mantingut la xifra de l’any passat amb 4.000 usuaris. Pel que fa al Golf Soldeu, ha experimentat un increment moderat de les vendes d’un 8%.