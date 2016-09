El Barça passa per sobre la Penya tot i les baixes

Tot i les baixes, el Barça és el Barça. Es presentava a la primera semifinal de la competició sense poder comptar amb els lesionats Navarro, Ribas, Rice i Koponen, que afectava substancialment la direcció de joc, però els blaugranes compten amb recursos suficients. I més si el rival de torn no li posa les coses difícils. El Divina Seguros Joventut demostra que aquesta temporada haurà de tornar a fer mans i mànigues per no haver de patit en excés a l’ACB. Li queda molta feina a fer i aquest cap de setmana ja debuta a la Lliga Endesa. Els blaugranes van vèncer 78-52.



La solució en la posició de base com a titular va ser Peno, del filial, que tenia com a recanvi a Oleson. El parcial inicial d’11-2 ja marcava com aniria l’enfrontament. L’FC Barcelona Lassa era molt més contundent i a l’altra banda només Abalde permetia que les distàncies no fossin insalvables. Les errades en ambdues bandes eren constants, demostrant que encara es troben de pretemporada uns i altres. Els culers manaven a la conclusió del primer quart 18-8. El segon període començava de forma similar al primer i un parcial d’11-1 feia preveure que es podia esperar per a la resta de matx. La Penya era massa tova, amb Abalde sent l’únic en salvar-se de la crema. Al descans arribaven 36-23.



En la tornada als vestidors res va canviar i les diferències de mica en mica s’anaven ampliant encara més, perquè els verd-i-negres no trobaven la manera correcta de defensar i ofensivament es mostraven força desencertats, no només a nivell de tir, sinó també en buscar-lo. A més es trobaven amb un encertat Eriksson, que des del perímetre feia mal. En el tram final del quart encistellava tres triples consecutius. El suec acabaria com a màxim anotador del partit amb un total de 22 punts.



Al darrer quart, amb tot decidit, els blaugranes arribaven a estar 34 per sobre (70-36). Bogdanovic, que tornava al poliesportiu d’Andorra després del seu pas pel MoraBanc, va trencar la ratxa. Era la primera cistella del serbi i el públic local va voler tenir un detall amb ell i va aplaudir-lo. Amb les defenses amb poca intensitat el balcànic ho aprofitaria per acabar amb onze punts. El Barça aprofitava per fer rotacions i posar en pista tots els seus joves jugadors esperant el final d’un matx decidit.