Els Cierco puntualitzen que no sabien res de Landstreet

El Grup Cierco, en nom dels accionistes majoritaris de Banca Privada d’Andorra (BPA), els germans Ramon i Higini Cierco, van emetre ahir un comunicat per precisar que la societat panamenya Landstreet, a través de la qual la consellera demòcrata Meritxell Mateu va cobrar 48.000 euros que no es van declarar a la CASS, «tenia la seva pròpia dinàmica de funcionament, que no havia de ser coneguda pel Consell d’Administració de l’entitat bancària [BPA]».



La nota aclareix que el Consell d’Administració de BPA va firmar l’any 2007 «un contracte per la prestació de serveis amb Landstreet que tenia per objecte la gestió del fons Dolphin, un fons que va donar una molt bona rendibilitat i un elevat nivell de beneficis tant per al banc com per als subscriptors del producte financer».



La gestió de Landstreet la lideraven Joan Pau Miquel, Xavier Escoda i Daniel Garcia. «En ser una firma independent i amb una operativa interna pròpia, els accionistes majoritaris de BPA desconeixen la relació professional, mercantil o de qualsevol altra naturalesa que hi pogués haver amb la parlamentària demòcrata Meritxell Mateu o amb altres persones, físiques o jurídiques, que puguin aparèixer en la comptabilitat de Landstreet», consta en el comunicat.



Els Cierco també matisen que no són part del procés judicial, instruït per la batlle Canòlic

Mingorance, i, per tant, no han tingut accés a la documentació. En canvi, sobre la transferència de 648.000 euros que Landstreet va fer a un compte personal d’Higini Cierco, el Grup Cierco especifica que es tracta d’un reintegrament que Joan Pau Miquel va fer a l’accionista corresponent a un avenç de fons que se li havia facilitat al conseller delegat per adquirir un paquet d’accions de BPA que tenia el Grup Júlia.