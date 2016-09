Notícia El Congrés espanyol investigarà l’‘Operació Catalunya’ Jorge Fernández Díaz, ahir. Autor/a: PACO CAMPOS/EFE

El Congrés dels Diputats espanyols investigarà l’anomenada Operació Catalunya, mitjançant la qual el ministre d’Interior espanyol, Jorge Fernández Díaz, va aprofitar els mitjans de què disposava per actuar contra alguns partits i polítics independentistes catalans, segons ha informat La Vanguardia.



Dins d’aquestes presumptes maniobres hi hauria les pressions que Higini Cierco, un dels accionistes majoritaris de Banca Privada d’Andorra (BPA), va denunciar que havia rebut d’alts càrrecs d’Interior perquè revelés informació confidencial sobre els comptes dels Pujol Ferrusola a la banca, sota l’amenaça de fer caure l’entitat financera si no col·laborava en la trama.



El Parlament espanyol va aprovar la creació de la comissió d’investigació aquest dimarts, amb el suport dels 206 vots del PSOE i els nacionalistes bascs i catalans –els grups que la van reclamar–, Ciutadans i Unidos Podemos. La comissió s’ha de crear durant les pròximes setmanes, però si finalment es convoca la ciutadania de l’Estat espanyol a unes terceres eleccions legislatives, quedarà dissolta.



Tant ERC com CDC havien demanat la creació d’una comissió semblant, però van retirar la proposta ja que han donat suport a la iniciativa dels socialistes. El portaveu adjunt d’ERC, Gabriel Rufián, va dir als populars que els vol «guanyar una guerra 80 anys després en la trinxera d’una comissió d’investigació».