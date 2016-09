La Massana espera reduir el deute fins als 13 milions

El Comú de la Massana va aprovar ahir la liquidació provisional dels comptes en data 30 de juliol d’aquest any. El cònsol major de la parròquia, David Baró, va destacar que fins aquest dia el comú ha registrat un superàvit de 2.616.240 euros. Tot i això, es preveu que es pugui tancar l’any amb un superàvit de 686.629 euros.



Pel que fa a l’endeutament, a hores d’ara és de més de 15 milions, però «preveiem que en acabar l’any la xifra baixi fins als 13 milions», va matisar Baró. D’aquesta manera, la parròquia tindrà un 101,87% de deute en front del 200% que permet la llei. En relació a les despeses, fins a la data comentada, el comú ha registrat 4.217.117 euros, mentre que d’ingressos n’ha tingut 6.833.358. Com a resultat, la Massana té un fons líquid de tresoreria de 5.531.125 euros, «tot i que li hem de restar un milió i mig en referència a un préstec que ja hem retirat», va puntualitzar Baró.



I respecte a les preferents del comú, el cònsol major va assegurar que per al tancament de l’exercici s’espera acumular «un import de 4.384.500 euros. D’aquesta manera, els bancs passaran a tenir 14.615.500» euros en front dels 19 milions que tenien en un principi.

Estatuts d’emap / El comú massanenc també va aprovar ahir el text amb les modificacions aportades als Estatuts de la societat EMAP. Entre els canvis més destacats, Baró va nombrar la possibilitat d’integrar dos membres nous al consell d’administració.



Tantmateix, amb la modificació, els membres del consell que no tinguin un càrrec polític tindran una retribució monetària, «mentre que els polítics, com els cònsol o consellers del comú no en tindran, perquè vam considerar que havia de ser així», va remarcar Baró.



Aquest és un aspecte que el conseller de la minoria, Albert Esteve, va celebrar, doncs ja havia plantejat amb anterioritat aquesta qüestió «i m’han fet cas».

Altres aprovacions / Durant la sessió de comú també es va aprovar una partida pressupostària de 30.000 euros per comprar una màquina llevaneus i una saladora per «donar servei durant l’hivern», va destacar el cònsol major.

A més, es va procedir a modificar el preu de l’import de l’àpat del servei de menjador per a la gent gran fixant-lo en cinc euros. Baró va aprofitar per esmentar que es farà una crida a la restauració de la parròquia perquè s’afegeixi a aquesta promoció i es pugui donar un servei més ampli. També es va canviar el cost de les activitats d’estiu, establint-les en 9,50 euros el dia, 50 euros la setmana i 60 la setmana temàtica.