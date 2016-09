Calvet desmenteix que l’hospital hagi tingut problemes d’aigua

El cònsol menor d’Escaldes-Engordany, Marc Calvet, va negar ahir que hi hagués cap risc en el subministrament d’aigua a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, perquè sempre ha existit «un pla d’emergència» en cas d’haver-se donat una fallida del funcionament. Segons Calvet, el Comú d’Andorra la Vella, de forma «unilateral», va realitzar una connexió d’aigua de la capital a l’hospital. Dita connexió es va fer a través d’un tub que canalitzava el subministrament des d’una boca d’incendi d’Andorra la Vella. Calvet no es va mostrar molt partidari d’aquest mètode, doncs va destacar que aquest tub «estava a l’aire lliure i a l’abast de tothom», un fet que «multiplica els riscos», segons informa l’ANA.



Per solucionar-ho, el cònsol menor va assegurar que ja s’està treballant en la realització d’un protocol de seguretat i una obra definitiva que permeti donar un subministrament continuat a l’hospital, «el comú finançarà la major part d’aquesta obra, tot i que no serà imminent perquè no existeix cap problema», va afegir. El cost de les obres ascendiran aproximadament als 40.000 euros.



Tot i això, Calvet va reconèixer que va haver-hi un moment en què «el comú no podia controlar quan l’hospital canviava de xarxa» i que «el millor que podien haver fet és treure el tub, perquè ja ho estàvem alimentant des d’Escaldes». Per últim, el cònsol va confirmar que les obres s’iniciaran un cop finalitzin els treballs en els dipòsits d’aigua de Capesa que actualment estan en curs.