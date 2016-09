Els 2.900 Alpine Run cuida l’excel·lència participativa

Els 7 cims més alts d’Andorra d’una sola tirada. Així es ven Els 2.900 Alpine Run, una prova que vol tornar als orígens del que eren les curses de muntanya i que demana màxima exigència als seus participants. Per aquest motiu els organitzadors realitzen una selecció entre els que efectuen la preinscripció per competir-hi. Només són cinquanta els escollits.



La segona edició es desenvolupa del 7 al 9 d’octubre. La sortida és a la mitjanit de divendres a dissabte i els corredors tenen 24 hores per completar els 70 quilòmetres i 6.700 metres de desnivell que tenen per davant, pujant els 7 pics d’Andorra que superen aquesta alçada: Portelleta, Estanyó, Serrera, Font Blanca, Medacorba, Roca Entravessada i Comapedrosa. Entre els participants, de dotze nacionalitats, hi són com a favorits Òscar Pérez, Vivien Reynaud, Ian McNain, Meghan Hicks i la guanyadora de l’any passat, Sònia Regueiro. També volen dir la seva els quatre andorrans, Xavi Teixidó, Xavi Capdevila, Domi Trastoy i Cecili Núñez.



Són 300 els que es van preinscriure, i d’aquests es va haver de fer una selecció. «Estudiem els dossiers i decidim», afirma Carles Rossell, codirector de la prova, assegurant que «ha estat molt difícil perquè tenien currículums excel·lents». De cara a pròximes edicions obren la possibilitat que es realitzi un sorteig per conèixer els noms dels participants. Perquè la intenció no és elevar el nombre de competidors. «Volem poca gent, un recorregut tècnic i donar qualitat», indica Matthieu Lefort, codirector de l’esdeveniment. Se’ls ha comentat l’opció de comptar amb més corredors, però s’hi neguen: «No volem canviar la cursa. No és la nostra filosofia. No és una cursa popular». És per a gent experta, per tornar als orígens d’aquest tipus de carreres. «La nostra idea és agafar l’impuls de les curses de fa 25 anys», que no estaven gens massificades. El 5 d’octubre, a l’Auditori Nacional d’Ordino, es presentarà a les nou del vespre el documental de la primera edició de la prova.