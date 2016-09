Cristiano Ronaldo reapareix amb Portugal contra Andorra

Des de que Portugal va guanyar l’estiu passat l’Eurocopa a França que Cristiano Ronaldo no s’enfunda la samarreta de la selecció. A la final amb els gals va haver de sortir per lesió i es va perdre el primer matx de la fase de classificació pel Mundial del 2018 contra Suïssa. En la segona cita torna, i ho farà davant Andorra el 7 d’octubre a Aveiro.



El jugador està del tot recuperat i ja ha jugat varis partits amb el Reial Madrid. El seleccionador, Fernando Santos, donava ahir la convocatòria per als dos pròxims partits, davant Andorra i les illes Fèroe. El campió europeu vol rescabalar-se de la derrota patida en l’estrena de la fase contra els helvètics. Considera que en aquesta ocasió són més poderoros. «Tenim un equip més fort en el sentit que en aquesta convocatòria hi ha Cristiano Ronaldo i per si sol ja ho fa més fort. Però també per tota la resta que la composen. Respecte a l’anterior tenen més temps de joc, ritme i treball», indica el tècnic, que s’imposa guanyar els dos enfrontaments seguits que tenen per davant. «Som favorits, però si ho som s’ha de demostrar al camp».



Contra el combinat de Koldo Àlvarez espera un matx amb el rival tancat al darrera. «Andorra juga sempre amb onze homes als últims trenta metres i mai surten d’allí, o difícilment ho fan. Segur que se superaran contra Portugal». En els dos partits confia en la seriositat dels seus, deixant darrera el títol continental. «L’esperit de l’Eurocopa és segurament la nostra marca registrada i la volem mantenir», però «hem de deixar de tenir el mode campió d’Europa, aquell mode de festa i desconcentració, entre cometes. Això no pot tornar a passar», recordant Suïssa. La victòria als dos partits l’assoliran «si mantenim el respecte i la concentració necessària que tots els equips ens mereixen. Si ens descuidem podem tenir una decepció». Dels feroesos destaca que són «molt similars a Islàndia», la gran sorpresa de la passada Eurocopa, i que es trobaran amb el problema de jugar en un camp de gespa artificial.



La convocatòria està formada pels porters Anthony Lopes (Lió), Marafona (Braga) i Rui Patrício (Sporting); els defenses Antunes (Dinamo de Kiev), Bruno Alves (Cagliari), Cédric Soares i José Fonte (Southampton), João Cancelo (València), Pepe (Reial Madrid) i Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund); els migcampistes Adrien Silva i William Carvalho (Sporting), André Gomes (FC Barcelona), Danilo Pereira (Porto), João Mário (Inter), João Moutinho (Mònaco) i Renato Sanches (Bayern de Munic); i els davanters André Silva (Porto), Bernardo Silva (Mònaco), Cristiano Ronaldo (Reial Madrid), Éder (Lille), Gelson Martins (Sporting), Nani (València) i Ricardo Quaresma (Besiktas). De la llista destaca Gelson Martins, que té l’opció de debutar amb l’absoluta. Els que es van perdre el matx a Suïssa i que tornen són Renato Sanches, André Gomes i Anthony Lopes.