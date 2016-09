Laurèdia actua amb cautela i regula la construcció d’heliports

Els rumors que apunten a la possibilitat que particulars de Sant Julià de Lòria es plantegin dedicar un espai dels seus terrenys a la construcció d’un heliport per al seu propi benefici ha conduït l’òrgan comunal de la parròquia a regular el desenvolupament d’aquestes instal·lacions. Conscient que la matèria concerneix a l’Administració central, el pas donat per la corporació passa per l’establiment «d’una sèrie de paràmetres» de caràcter urbanístic «amb què es dificulta molt» a un privat habilitar-se un espai d’aquestes característiques.



El Comú de Sant Julià de Lòria va aprovar, en el transcurs de la darrera sessió de consell ordinària, l’ordinació reguladora per a l’autorització comunal d’emplaçament d’heliports de titularitat privada. L’origen d’aquesta normativa, tal com va explicar el conseller d’Unió Laurediana Rossend Duró, rau en les veus de particulars que s’haurien manifestat interessats en emprendre una construcció similar a les seves parcel·les i la subsegüent intenció d’evitar el descontentament de la població.

Heliport a llumeneres / De fet, un d’aquests casos va mediatitzar-se el darrer març en sorgir la notícia que un veí de Llumeneres tenia la intenció d’emplaçar ens els seus terrenys a la vila un heliport privat (amb vistes a convertir-se en nacional). La publicació d’aquesta intenció de seguida va aixecar un grup social d’oposició, en desacord amb un espai d’aquestes característiques prop dels seus domicilis. Per evitar una situació similar, a Sant Julià «ens hem curat en salut» i s’ha aprovat una normativa «amb l’objectiu d’evitar que algú es construeixi un heliport al seu jardí, per posar un exemple il·lustratiu», va dir Duró.



«Aquesta reglamentació en cap cas entra en les competències del Govern», va voler deixar clar el representant d’Unió. El que fa, va exposar, és estipular uns criteris per a l’impuls d’aquests espais per tal de «dificultar» que algú, a títol privat, engegui un projecte similar a Sant Julià. D’aquesta manera, la població legisla una possibilitat a la que fins ara no se li havien imposat límits malgrat l’oposició ciutadana que podria arribar a suscitar.



Els paràmetres / Un privat no pot construir un heliport als seus terrenys si la instal·lació no disposa d’un perímetre de 300 metres entre la zona d’aterratge i els edificis propers. «Aquesta superfície és, en realitat, de 600 metres, perquè cal sumar també el perímetre de l’edificació més propera». Només aquesta condició fa que difícilment cap particular de Sant Julià pugui construir-se un heliport: «Hi ha molt pocs terrenys amb aquestes característiques», va dir Duró. Hi ha una excepció: que la totalitat dels veïns hi estiguin d’acord.



L’ordinació estableix, però, altres paràmetres. A més de limitar els decibels –mesura que s’encara a evitar l’arribada d’helicòpters comercials–, es fixa la distància mínima a què s’ha de mantenir el vol quan aquest es fa prop del nucli urbà. Sant Julià és la segona parròquia, juntament amb Ordino, que disposa d’una ordinació orientada a regular els heliports a nivell local.