SDP exigeix al Govern legislar la videovigilància

La instal·lació de sis càmeres per mantenir sota vigilància el Parc Central i, d’aquesta manera, evitar bretolades a l’espai d’esbarjo, ha despertat la facció de Socialdemocràcia i Progrés (SDP) per la capital, que, sota la representació de Delfí Roca, ha interposat una denúncia davant l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (AAPD) contra aquesta mesura de control amb l’ànim de «provocar que es legisli» en matèria de videovigilància i en vista de la vulneració de drets fonamentals en què aquesta pot incórrer.



D’ençà de la celebració de les eleccions comunals el passat desembre que els concurrents de la llista progressista «no havíem badat boca». La col·locació d’aparells per a mantenir sota control el principal parc de la capital, però, va portar ahir Roca a comparèixer acompanyat d’Àngel Dalmau per anunciar l’entrada d’una demanda a l’autoritat de protecció de dades nacional. Aquest requeriment es va presentar contra les «sis càmeres de videovigilància que comencen a gravar en un espai públic» i la finalitat no afecta únicament a Andorra la Vella sinó al país.



SDP per la capital advoca, amb aquesta oposició, a provocar que «el Govern actuï per un més dels molts buits legals que hi ha al país i per a la solució del qual tornen a arribar amb retard». Roca feia amb aquestes paraules referència a la vetlla pels drets fonamentals a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge, els quals va considerar que, ara per ara, no gaudeixen de la cobertura necessària per protegir el ciutadà i va exigir, per tant, que es desenvolupi una legislació més adequada al progrés social en aquesta matèria.



Amb tot, el socialdemòcrata i progressista va convidar la corporació de la capital a pronunciar-se sobre la seva posició quant als equilibris que cal fer per mantenir la població «segura» sense vulnerar-ne «la llibertat».



La denúncia amaga una segona voluntat: reclamar a la cònsol major Conxita Marsol una resposta a qüestions que considera sensibles i sobre les quals no hi ha hagut aclariments per part de la capital. Les interrogacions plantejades afecten a la propietat de les imatges que es graven al Parc Central així com on queden aquestes gravacions registrades. Per últim, i entre altres aspectes, consulta sobre la possibilitat de creuar aquestes imatges amb altres dades i, per tant, sobre qui pot accedir-hi.

Privatització generalitzada / La preocupació pels drets a la intimitat i a la pròpia no van ser l’únic motiu per al reapareixement d’SDP per Andorra la Vella. Tot retraient a la majoria demòcrata donar prioritat «a que sembli que fan moltes coses» a l’obligació de «fer les coses acuradament», Dalmau va lamentar la intencionalitat d’externalitzar el Centre de Congressos de la capital. El membre d’SDP va instar la corporació a pensar en les necessitats de la població i no «en la part econòmica». En aquest punt, el polític va instar el comú a cercar fórmules per activar les instal·lacions, posant com a exemple la possibilitat d’incentivar-hi actes culturals que podrien organitzar els mateixos artistes i associacions de la capital i del país.



Àngel Dalmau va denunciar la tendència «perillosa» i «generalitzada dels demòcrates a «privatitzar-ho tot» per donar pas a un recordatori per a la mandatària de la capital: «El país necessita un Centre de Congressos com el d’Andorra la Vella» i no un casino que s’instal·li tot just al costat d’un parc infantil.