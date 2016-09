Un vessament d’aigües residuals al riu Valira

La xarxa d’aigües residuals i pluvials encara no està separada a tot arreu. Tot i que les administracions hi treballen, quan el cabal del riu és ínfim és quan la mancança s’evidència més. Un ciutadà, Enoc Ripoll, es va fer ahir ressò de les aigües fecals que baixaven pel riu Valira en un tram que es troba uns 200 metres més avall de la caserna dels Bombers, a Santa Coloma. El vídeo, filmat per Ricard Torres, ha corregut per les xarxes fins que la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, i el conseller de Medi Ambient del Comú d’Andorra la Vella, David Astrié, van respondre que ho mirarien.



El director de Medi Ambient del Govern, Marc Rossell, va explicar que durant la jornada d’ahir el comú s’ho va estar mirant per identificar d’on procedien les aigües fecals. «El comú ha llençat colorant, ha mirat casa per casa per identificar d’on sortien els residus fecals». Tot i que els rius són competència governamental, els col·lectors dels edificis ho són dels comuns, ja que són xarxes comunals. «Sabem que el comú de la capital ha adjudicat una part de la separativa de les aigües per aquest any, i que es continuarà fent l’any que ve», va puntualitzar Rossell.



Amb tot, el director de Medi Ambient va considerar que «s’ha d’estudiar una derivació de les aigües residuals abans de completar la separació perquè els abocaments no siguin tan visibles i vagin a la depuradora». Rossell també va admetre que quan el riu baixa tan buit «l’impacte és més gran».



Des del Govern també es va recordar que fa una dècada es va firmar un conveni de col·laboració amb el comú, renovat l’any 2011, «amb l’objectiu de fer l’estudi per a la diagnosi i identificació dels abocaments al Medi Ambient, localitzar els trams sense la xarxa d’aigües residuals i pluvials separades i quantificar quant costa completar l’obra».



De moment, però, la denúncia ciutadana continua sent efectiva i un avís a les xarxes socials ha fet reaccionar dues institucions. La separació definitiva de les aigües s’ha de completar en pocs anys.