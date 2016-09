De com facilitar la vida

Oblidar-se de netejar els vidres. Passar els trilions de cintes de caset que tenim abandonades per casa al digital o tornar a escoltar música amb la vivacitat que dóna el vinil. Tensiòmetres i termòmetres connectats al telèfon mòbil per tal de poder crear un historial de dades amb què mantenir a ratlla la salut dels més petits i grans de la casa. I així fins a una llista de desenes de les darreres novetats sortides al mercat amb vista a millorar la vida dels ciutadans; fins i tot alguna que encara no és present a les botigues. La tercera Fira Professional de Tecnologia organitzada per l’equip Pyrénées Import Export i celebrada ahir a la capital, va anticipar-se als congressos que, a partir de l’octubre, engegaran les campanyes de presentació dels productes estrella per aquest Nadal.



Fins a 17 estands van exhibir la jornada de dijous a Andorra la Vella les principals innovacions que les marques de la primera línia de l’orbe tecnològic han ideat per aquesta temporada hivernal, tot anticipant-se al seguit de fires que els propers tres mesos s’executaran arreu. Amb la finalitat d’«apropar als comerciants d’Andorra» que no els és possible traslladar-se a Alemanya o al Japó allò amb què se’ns sorprendrà a les botigues aquestes festes, Expotecno va anticipar-se a les cites internacionals perquè les novetats siguin presents també al Principat.



Millorar la quotidianitat/ Bona part de les novetats arriben amb la clara finalitat de millorar el dia a dia de la societat. A més de portar les darreres actualitzacions en els aparells top venda –parlem efectivament d’smartphones i televisions–, les empreses s’han seguit enguany centrant en afavorir la quotidianitat del ciutadà.



Les darreres proposicions de les principals cases de telefonia intel·ligent així com tauletes eren presents a l’esdeveniment. Tot just al costat dels mòbils, un reproductor de vinils que, a més, permet transformar-los –així com casets– a format MP3. I poc més enllà, aspiradores que no només recullen des de mostassa fins a cafè, passant per sucs, sinó un robotet amb aspecte de balança que netejava els vidres tot sol mentre una versió semblant per al terra recorria la fira tot deixant-la impecable.



No va faltar tampoc, en un món hiperconnectat a les xarxes, la tecnologia per a la gravació i la fotografia. Les càmeres compactes tornen i no oferint només major qualitat a la que es pot obtenir amb el telèfon sinó incorporant en sí mateixes filtres. I la possibilitat de connectar-se, és clar. I d’afegir objectius que enfoquen de manera més nítida que el propi ull, oferint una resolució equiparable a la dels televisors exposats, amb 4k i colors de fantasia.



Les marques són coneixedores de quant agrada la comoditat però sobretot de dedicar el temps que ens estalvien aquestes tecnologies a vetllar per la salut. Doncs també en aquest àmbit intervenen i tot a través del dispositiu que al final del dia més acaba passant per les nostres mans. Un dels expositors oferia termòmetres i tensiòmetres connectats a l’smartphone, a través del qual creen historials als que les famílies, i també els metges, hi tenen accés. També hi ha batedores amb les quals no cal ni pelar la fruita.



Així fins, com ja s’ha esmentat, desenes de productes. Tots ells seran abans d’aquest Nadal a les botigues d’Andorra, que ha conegut els aparells en primícia gràcies a l’Expotecno organitzada per Pyrénées i ja consolidada al sector comercial del país per ser l’oportunitat de conèixer els darrers models. H