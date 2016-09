Decepció per no ser a la final però satisfet per la pretemporada feta

Perdre la semifinal de la Lliga Catalana en l’edició en què s’és l’amfitrió és un pal, i més si en els dos anys anteriors s’hi havia estat lluitant pel títol. El president del BC MoraBanc Andorra, Gorka Aixàs, considera que és tota una decepció, com pot pensar qualsevol aficionat, però no vol que aquesta derrota pugui entelar el que s’ha fet durant la pretemporada.



«La jugàvem a casa per primer cop. Portàvem temps per poder-la portar cap aquí i el fet de no estar en una final després d’haver estat els dos anys és una decepció», afirma Aixàs. Davant l’ICL Manresa va veure alguns dels components de l’equip «molt tensos» en el primer matx que disputaven davant la seva afició. A l’equip «li falta la consistència que no vam tenir. El fet de no posar-nos nerviosos en un escenari una mica diferent o més complicat. Ens va poder el fet d’haver-hi molts jugadors nous, que encara no havien jugat al pavelló. Ens fa passar factura. Potser era un peatge que havíem de passar de cara als propers partits de casa».



A nivell organitzatiu, a pesar de veure’s unes graderies no massa plenes, considera que és positiva l’arribada de l’esdeveniment al país i en pròxims anys insisitiran per a que torni al Principat. A la final el MoraBanc no va poder ser protagonista i aquesta circumstància no vol que tapi les victòries que s’han anat assolint en aquest període inicial. «La pretemporada ha anat bé, però aquest era el partit que jugàvem a casa i que lògicament hi havia un títol en joc» i que volíen guanyar, però tot i així el que han mostrat fins ara «ha estat prou il·lusionant i ha donat mostres que l’equip lluitarà i competirà amb tothom».

Acord amb la capital / Ahir el MoraBanc i el Comú d’Andorra la Vella van signar un acord de col·laboració per un any. El club podrà utilitzar les instal·lacions esportives de la parròquia i promocionar-shi i la corporació podrà fer -ho en els partits de la Lliga Endesa. «Per Andorra la Vella és una gran oportunitat perquè el club té molta difusió mediàtica a nivell espanyol especialment», remarca la cònsol major, Conxita Marsol. Aixàs destacava que «permet apropar el nostre projecte a la gent».



Presentació al carrer / En el marc de la col·laboració entre club i comú diumenge, a les 12.00 hores, es portarà a terme la presentació de l’equip davant de l’edifici central de MoraBanc, a l’avinguda Meritxell. Els jugadors seran presentats individualment i s’adreçaran al públic assistent. Durant l’acte hi haurà diverses activitats d’animació i també es realitzaran concursos i s’entregaran regals de merxandatge del club i entrades pels partits contra l’Herbalife Gran Canària i Divina Seguros Joventut, que es jugaran dijous i diumenge de la setmana vinent.