Els treballadors de la CASS tindran 100% de cobertura

El personal fix de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) recuperarà el cent per cent de la cobertura. El Consell d’Administració de la CASS va aprovar dimarts convocar les asseguradores a un concurs per licitar el subministrament d’una assegurança complementària per als treballadors de la parapública.



El president de la CASS, Jean-Michel Rascagneres, va explicar dimecres que el personal va anar a la Batllia per reclamar «la recuperació d’un dret adquirit». De fet, Rascagneres va recordar que «era una situació heretada del passat», ja que quan ell va accedir a la presidència de la CASS, el novembre del 2015, ja es va trobar que se’ls havia tret aquest privilegi.



Finalment, tot el personal fix de la CASS contractat abans del 2011 tindrà dret a que la seva cobertura de la Seguretat Social sigui del cent per cent. La mesura afectarà a una seixantena de treballadors, del centenar que hi ha en plantilla a la CASS.



El dret a una cobertura sanitària total de la CASS a la plantilla va ser rescindit pel Consell d’Administració l’any 2011 perquè va considerar que era un privilegi injustificat. Els treballadors van portar la decisió a la justícia, que els ha donat la raó tot i que no existeix cap document legal que ho avali. Simplement, es tractava d’un hàbit de la parapública. Usos i costums. Rascagneres va insistir que «són situacicons heretades del passat que hem d’afrontar». El concurs convocat al qual poden presentar-se totes les asseguradores del país pretén generar el menor cost possible per a la parapública.



D’altra banda, tant el president de la CASS com la directora general, Joaquima Sol, van assegurar dimecres que les cotitzacions pels plans de pensions dels treballadors de BPA estan regularitzades, una regularització que es va fer a demanda de l’AREB.