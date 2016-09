Incidència de 35 minuts a la navegació per internet

El servei de navegació per internet va patir ahir una nova incidència. Durant uns 35 minuts, cap a les quatre de la tarda, les persones que van intentar navegar per la xarxa es van trobar amb dificultats: o no podien entrar en algunes pàgines o el servei funcionava exasperadamentlent. Andorra Telecom va aclarir ahir que hi va haver una incidència «d’abast general a causa de la migració d’una plataforma». L’avaria va durar poca estona.



A més, des de la companyia de telecomunicacions es va explicar que les aplicacions, com per exemple la popular WhatsApp, funcionaven, però el problema era que no es podia accedir a la xarxa per navegar.



Andorra Telecom va avisar de la incidència al seu compte de Twitter amb la piulada «#Avís Incidència servei internet, estem treballant. Disculpeu les molèsties», i un hora després també de quan es va donar per resolta: «#Avís Servei internet restablert, lamentem les molèsties». En aquest cas, en la incidència no hi han tingut res a veure els pirates informàtics txetxens que han atacat diverses vegades els servidors.