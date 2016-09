L’FC Barcelona no dóna opcions al Manresa i guanya amb claredat

Poca història va tenir un partit que es preveia més igualat pel que s’havia pogut veure a les semifinals. L’FC Barcelona Lassa es presentava com a favorit al Principat i no va fallar tot i les importants baixes que arrossegava. Va guanyar la seva vuitena Lliga Catalana consecutiva, i la vintena del seu palmarès, després d’imposar-se de forma clara a l’ICL Manresa (63-77).



Els blaugranes van anar per feina i no van permetre que els manresans poguessin pensar que tenien opcions de victòria. Ràpidament van posar-se 10 a munt i van anar posant distàncies per concloure el període 9-25. El parcial de 0-10 amb que comenençava el segon ja decidia l’enfrontament, perquè els del Bages es veien incapaços de frenar el joc rival. Al descans arribaven 26-48.



La tornada dels vestidors va comportar errades. Als dos equips els costava anotar, fins que els tiradors van afinar la punteria. Sobretot Suggs, amb dos triples seguits. Entre els dos n’havia anotat un Claver. Les distàncies sempre es mantenien per sobre els vint punts, fins que en el quart quart, amb tot ja més que decidit, el Barça va baixar el nivell i va permetre que les diferències en el marcador es reduïssin. El blaugrana Justin Doellman va ser nomenat millor jugador de la final, amb setze punts i 22 de valoració.