Unió de Pagesos protesta amb una marxa lenta de tractors a la N145

Unió de Pagesos (UP) organitza aquest matí una marxa lenta de tractors a la carretera N-145, la que comunica la Seu d’Urgell i Andorra. Els manifestants circularan des de la Seu, en direcció a la duana, a partir de les onze del matí, i cap a les dotze del migdia iniciaran el trajecte invers, en direcció a la capital alturgellenca. La protesta s’acabarà davant de la delegació comarcal del Departament d’Agricultura, a la plaça de Joan Sansa.



A la manifestació participaran agricultors i ramaders de l’Alt Urgell i la Cerdanya, que protestaran per les retallades en els ajuts a la ramaderia ecològica i de muntanya per part del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya. El sindicat reclama que el Govern mantingui i ampliï aquesta partida, que assegura que s’ha reduït, segons informa RàdioSeu.



UP considera que la situació dificulta la incorporació de la joventut al camp i que genera decepció entre els responsables d’explotacions que han apostat per la qualitat i per l’agricultura ecològica.

ELS PREUS DEL SECTOR / D’altra banda, UP reclama «preus agraris transparents» i que la Generalitat augmenti el control sobre les grans empreses que rebenten preus en sectors com ara la llet. Quant a la ramaderia de muntanya, UP afirma que «la situació és especialment greu, ja que a més dels problemes de mercat que l’afecten, juntament amb la sequera, ha de fer front als sobrecostos estructurals de les zones de muntanya, com una menor rendibilitat i un increment dels costos de producció». A més, hi afegeixen, «són zones molt sensibles als danys per fauna salvatge, tant a ramats com a conreus», en al·lusió també a la introducció els darrers anys d’espècies com l’ós bru i el voltor i a la sobrepoblació de porc fer.



Aquesta situació, detallen, «encara s’ha vist més agreujada perquè el Departament d’Agricultura va retallar el 2015 el 48% dels ajuts per compensar el fet d’estar a muntanya o en zona desafavorida, i enguany la retallada pot assolir un 22,48% dels ajuts del 2015, més d’un 50% dels ajuts a la ramaderia ecològica respecte a l’anterior PDR, juntament amb la supressió dels ajuts per la millora de pastures en zones de muntanya per a la millora del paisatge i la biodiversitat».



Pel que fa al sector del vacum de llet català, el sindicat explica que els preus en origen no solament no es recuperen, sinó que «la indústria, a més, deixa de comprar llet al ramader i el criteri que estableix els ajuts al sector penalitza les explotacions que havien fet més inversió en la millora de la seva rendibilitat». Tampoc ho tenen millor el sector porcí ni el del cereal.