Indignació empresarial pels problemes de telefonia i internet La patronal denuncia que persisteixen els problemes en el servei

L’Associació d’Empresaris de l’Alt Urgell ha posat de manifest la «indignació» per la situació que actualment es troba el municipi de la Seu d’Urgell arrel de la caiguda d’un llamp a l’antena de Telefònica el passat diumenge 25 de setembre. La pujada de tensió, assenyalen, «ha produït nombroses pèrdues no només materials (ordinadors, routers..) sinó en hores de feina».

Ja han passat set dies i, segons confirma l’AEAU, «encara hi ha empreses sense cap tipus de mitjans per tal de poder treballar: ni telèfon, ni fax, ni internet. Això, hi afegeixen, «ocasionen no només molèsties, sinó pèrdues econòmiques importants». Des de l’Associació comprenen que «la caiguda d’un llamp és un fet fortuït», però creuen que «l’empresa responsable, en aquest cas Telefónica S.A., i la mateixa administració hi tenen molt a dir».



En aquest sentit, l’AEAU considera que «el cablejat telefònic que hi ha a la Seu en molts casos és antic i està en males condicions, tot i que ara s’estigui instal·lant el cablejat de la fibra òptica». La situació que s’ha produït creuen que «s’hauria d’haver tingut en compte, doncs amb unes instal·lacions en millors condicions el mal hauria estar menor». L’entitat recorda a Telefónica que «la Seu té més de 12.000 habitants, i això implica uns guanys econòmics a l’empresa importants, els suficients com perquè se’ls tingui en consideració».



demanda col·lectiva / Els empresaris també es queixen «de la gestió que fa l’empresa davant del problema». La companyia els respon «que estan saturats», però els afectats creuen que «en el cas d’una situació com l’actual, haurien de portar més tècnics d’altres zones per solucionar els problemes amb la major celeritat». En cas contrari, adverteixen, «potser es trobaran davant d’una demanda col·lectiva de danys i perjudicis».

Per tot plegat, l’AEAU ha avançat que «es plantejarà no només de fer difusió de la situació actual sinó directament exigir responsabilitats a qui pertoqui». H