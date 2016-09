Notícia Jover assenyala que Mateu va informar de la seva situació a la CASS Diu que la consellera ignorava que l’empresa era panamenya El ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, conversa amb l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, instants abans de la inauguració de les Jornades de Reflexió Educativa Autor/a: ANA

El ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, va manifestar ahir respecte al cas de la relació amb BPA de la consellera demòcrata Meritxell Mateu, que aquesta s’hauria dirigit a la CASS per denunciar la seva situació. «Ara estem parlant amb ella perquè ens ho expliqui i farem les reunions que siguin necessàries» per aclarir el cas, i va avançar que ella era desconeixedora que se la pagués des d’una empresa panamenya, «que de fet, és una mala praxi atribuïble a BPA i en cap cas a ella».

Jover va detallar que una vegada la consellera general es troba al país, «estem parlant perquè ens ho expliqui tot i farem les reunions que siguin necessàries» per aclarir la relació de Mateu amb BPA. Considera que «és del tot prematur» valorar les tasques que es trobava fent per a BPA i que en tot cas, aquests dies contrastaran amb Mateu les informacions publicades, i que després es donaran les explicacions oportunes. Una vegada s’aclareixin aquests aspectes, DA es manifestarà sobre el cas i es va mostrar convençut que llavors farà els aclariments pertinents: «És una persona que vol donar la cara, amb fortes conviccions».



cotitzacions / Jover es va referir en el mateix sentit que ho va fer el president del Consell d’Administració de la CASS, Jean-Michel Rascagneres, aquest dimecres, en recordar que l’obligació del pagament de les cotitzacions correspon als administradors, i en aquest cas a BPA. Em consta que fins i tot ha portat el cas a la CASS, perquè evidentment en aquest sentit ella ha estat objecte d’abús per una situació que portava la pròpia empresa», va assenyalar. H