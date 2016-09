Caldea preveu tancar l’any «tornant a les xifres històriques de visitants»

L’activitat de l’any en vigor, fins a l’actualitat, fa preveure que Caldea-Inúu tancarà l’exercici celebrant un bon any. Si tot segueix segons les previsions fetes pels gestors del centre, aquest 2016 es recuperaran les «xifres històriques» de freqüentació que s’havien assolit anys enrere. Així es va destacar des de la corporació encarregada de gestionar el centre, que va estimar que el desembre es comptaran en total i un cop clausurat l’any, unes 400.000 visites al centre termolúdic.



Les xifres assolides el període estival recentment clos han contribuït a l’optimisme amb què aquest atractiu turístic visiona el tancament de l’any. En total, Caldea-Inúu ha acumulat durant el juliol i l’agost 190.400 euros, una dada que suposa un increment, segons van informar des del centre, del 7% si es posa en comparació amb els ingressos d’aquests dos mesos del 2015. En visitants, aquests números es tradueixen en que un volum de 77.000 persones han passat per les instal·lacions escaldenques durant aquest estiu, és a dir, 4.000 clients més del que es va acollir l’any passat.



Caldea atribueix aquest increment, d’una banda, a les accions desenvolupades al mateix país, tot oferint descomptes amb què s’arrossegava clientela al centre però també a la publicitat que s’efectua a l’exterior. L’arribada del Cirque du Soleil, el més de juliol també va ser un factor important al que, de fet, atribueixen la major afluència que hi va haver durant el primer mes. La falta de tempestes a l’agost també podria haver estat una de les causes, justifiquen des del centre.



Encara en allò que concerneix a l’apujada de visitants, cal destacar d’altra banda les accions que s’han desenvolupat contra paquets que proporcionen ofertes excessives i recorden l’augment de les tarifes per explicar un augment d’ingressos superior al de venda d’entrades (7% contra el 5,4%, respectivament).

Amb tot, es manifesten «molt satisfets» pel fet d’haver rebut una freqüentació major en 4.000 persones en el transcurs del juliol i l’agost.



El setembre dóna peu a la temporada baixa i, malgrat això, des de Caldea no es mostren del tot insatisfet amb les dades, ja que tot i haver disposat d’un pont festiu menys, van rebre un 2,5% més d’ingressos, segons apunten des de l’espai.

Previsions per a la tardor/ Optimisme, també, de cara als propers mesos. Tot i que enguany no hi haurà el pont del Pilar i, per tant, no s’espera una arribada destacada de turistes espanyols, sí que hi haurà accions amb què es pretén fins i tot superar les xifres assolides en aquest període l’any passat i, d’aquesta manera, arribar als 400.000 visitants esperats.