Nova ‘Cascade’ humana a la llacuna

Aquest Nadal Caldea-Inúu arriba amb un regal per als seus visitants: del 27 de desembre fins el 4 de gener de 2017, la llacuna del centre termolúdic aplegarà un nou espectacle per amenitzar les nits: Cascade. L’actuació, que segons va informar el centre serà inèdita, ha estat conceptualitzada pel director espanyol de cinema infantil José Pozo, creador de produccions filmogràfiiques reconegudes a nivell internacional i que han estat guardonades amb els Premis Goya i els Premis Gaudí, a banda d’haver estat seleccionades i nominades per altres aspectes reconeguts.



Pozo ha ideat la interpretació, però no en serà el protagonista. L’encarregat de perpetrar-la, tal com van informar ahir des de les instal·lacions del centre termolúdic en presnetar les accions amb què, enguany, volen assolir la xifra històrica de 400.000 clients, serà Donet Collazo. Hi haurà qui el recordi per les seves actuacions al programa televisiu Got Talent, que ofereix la cadena espanyola Telecinco entre els productes de la seva graella. Qui no li posi cara, començarà a recordar-lo tan bon punt presenciï l’espectacle previst per aquestes festivitats.



Collazo és una acròbata cubà de 32 anys graduat en arts Circenses a l’Escola Nacional de Circ Yuri Mandish, que el 2010 guanyava el 9è Festival Internacional de Circuba. Actualment actua a Clandestino Adult Cabaret, espectacle que deixarà momentàniament per protagonitzar Cascade.



La Llacuna, l’espai central de les instal·lacions aquàtiques, serà l’escenari on l’artista desenvoluparà la coreografia dissenyada per José Pozo. En total, la intervenció de l’especialista circense tindrà una durada de 12 minuts, segons es va comunicar des de Caldea-Inúu. Amb aquest atractiu, que anirà evidentment acompanyat d’un espectacle de llum i música adequats al lloc i el moment, l’atracció turística espera generar en el visitant encara més interès del que ja podria dur en arribar a Andorra. També al resident, a qui ofereix una opció diferent a la de la relaxació. Amb tot, s’espera una molt bona acollida per part del públic, ja sigui de dins o fora.