Agressió contra dues persones per motius homòfobs

Una agressió contra dues persones com a conseqüència d’homofòbia podria haver acabat molt malament aquesta setmana. Malgrat això, segons denuncia un dels afectats, la Policia no ha actuat contra l’assaltant malgrat les diverses denúncies presentades en contra d’aquest individu i la constatació dels fets per part de dos testimonis.



Quan abandonava un restaurant per tornar a casa seva un jove va evidenciar com un vehicle començava a fer peripècies estranyes al seu darrere després de donar-li de llums. Pocs minuts després, es va veure «a la cuneta com a conseqüència dels ziga-zaga» del primer automòbil esmentat. El motiu d’aquest atac va ser, segons assegura la víctima, la intolerància del conductor vers les persones homosexuals.



Si la qüestió no era prou espinosa, cal encara afegir-hi més detalls. La persona agredida no viatjava sola aquella nit. Anava acompanyada per les dues persones amb qui va sortir a sopar i, per tant, testimonis dels fets. Uns esdeveniments contra els que, malgrat la seva gravetat, i sempre segons les exposicions de l’afectat, el servei de policia no «ha pres mesures». Les declaracions presentades, així com el vehicle amb cops no han servit, tal com apuntaria l’afectat, perquè els agents actuessin contra el denunciat, a qui semblaria que «ja coneixen».

Atac contra la parella/ La cosa encara no acaba aquí. El noi homosexual que posa a coneixement els fets no va ser l’únic contra qui es va arremetre per causes d’intransigència. Segons va assegurar, la seva reacció i la de les persones que l’acompanyaven aleshores va ser dirigir-se a l’edifici de l’Obac per donar a saber el succeït. També va voler avisar la parella per telèfon, que immediatament va dirigir-se també cap a l’administració policial. De camí, també ell va ser agredit: en aquest cas, amb una pedra que – segons assenyala el denunciant– va ser llançada «contra el cap» de la segona persona homosexual involucrada en uns esdeveniments que la mateixa víctima va catalogar «com de pel·lícula». Si bé la pedra no va acabar al cap com era la intenció de l’agressor, sí que l’objectiu va patir mal «amb la trencadissa de vidres».



AMenaces amb anterioritat/ L’acusació del demandant no sembla infundada: abans que esdevingués aquesta agressió, «ara fa cosa d’un mes i mig», el noi va ser assetjat amb una sèrie de missatges amenaçadors: «Us ficaré a tu i a totes les maricones com tu a la presó».



Aquest és només un exemple i una de les amenaces que el denunciant va portar davant la justícia, que aleshores, com en aquesta ocasió en què les amenaces s’han consumat, no va actuar. «M’han de matar perquè la policia faci alguna al respecte de l’homofòbia?», es va preguntar l’afectat.