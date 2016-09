Últim dia d’IRPF amb llargues esperes i neguit pel servei en línia

Els ciutadans i empreses tenien ahir com a data límit per entregar la declaració de l’IRPF. Des de primera hora, i abans, des de les sis i mitja del matí, ja hi havia gent fent cua per lliurar els seus documents a l’oficina de Tributs i Fronteres. Encara no ha sortit el sol «i ja tinc a tres persones per davant meu», va destacar un dels ciutadans matiners.



Les llargues esperes va ser una de les queixes que més van mostrar els ciutadans consultats per aquest rotatiu, doncs la majoria d’ells portaven més de quatre hores esperant el seu torn i n’hi ha qui va anar a Tributs dijous a la tarda i va haver de tornar-hi ahir perquè la cua era «eterna».



A banda, també hi va haver una queixa conjunta: la impossibilitat de realitzar l’IRPF per Internet. Des del passat any, els tributaris poden fer la declaració a través de la xarxa. Però tots els ciutadans consultats ahir (a excepció d’un) van destacar que els ha estat impossible, «perquè l’opció no ha estat funcionant. Hem intentat fer-la via online però no hi ha hagut manera, i amb tothom qui he parlat els ha passat el mateix», va destacar la Sara, una ciutadana que per sort, va ser de les poques que va poder entregar els documents sense una llarga espera.



Pel contrari, l’Eva, una treballadora d’una gestoria que portava des de les vuit del matí esperant el seu torn, va assegurar que «sí ha funcionat l’opció de fer l’IRFP per Internet, però el programa per fer-ho és molt complicat. Hem tingut molts clients que no l’han pogut fer per aquest motiu més que no pas perquè no hagi estat funcionat. Nosaltres vam poder fer-ho una setmana abans, però perquè és quan vam descobrir com anava el programa».



També hi va haver qui es va queixar de la desatenció que hi havia per telèfon. «Aquesta setmana he estat trucant a Tributs per aclarir algunes informacions sobre l’IRPF i ha estat impossible que m’agafessin el telèfon, sempre estava ocupat o directament no l’agafaven», va afegir la Marie.