La manifestació a la frontera provoca nou quilòmetres de cues

El Servei Català de Trànsit de la Generalitat de Catalunya va comptabilitzar ahir fins a nou quilòmetres de caravanes en els accessos des d’Espanya a Andorra. El motiu d’aquestes cues va tenir el seu origen en les manifestacions protagonitzades per la Unió de Pagesos (UP) a la N-145 a través d’una tractorada i per denunciar la situació que dificulta la incorporació de la joventut al camp i que genera decepció entre els responsables d’explotacions que han apostat per la qualitat i per l’agricultura ecològica.



Els manifestants van circular des de la Seu d’Urgell en direcció a la duana a partir de les onze del matí, un acte de protesta del que van derivar fins a nou quilòmetres de cua, segons va informar el servei català de mobilitat. Aquest mateix departament, a Andorra, va assegurar ahir que l’esdeveniment no va tenir repercussió, ja que no es van donar cues de sortida del país durant tot el país.



A banda de la dificultat per accedir al camp per part dels joves, la Unió també va reclamar uns «preus agraris transparents» i que la Generalitat augmenti el control sobre les grans empreses que rebenten preus en sectors com ara la llet».