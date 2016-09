Una obligació, una odissea

Declaració de la Renda. Quan s’escolten aquestes paraules són molts els ciutadans que prefereixen girar cua i canviar de conversació. Mal de caps, sudoracions, insomni, tot plegat per declarar el poc o molt –depenent de la situació econòmica– que puguis tenir.



Ahir era el gran dia: darrera oportunitat perquè els ciutadans entreguessin la documentació necessària per fer front a la declaració de l’IRPF. I com cada any, més d’un es va esperar fins a l’últim dia per complir amb aquesta obligació. Hi va haver gent que portava hores i hores esperant, però també hi va haver qui va preferir llevar-se ben d’hora per agafar número i marxar a casa amb la intenció de tornar hores després, quan fos el seu torn. Aquest va ser el cas de la Noelia, una ciutadana que viu just davant de l’oficina de Tributs i Fronteres i que anava combinant l’espera a l’oficina i el saló de casa seva, «fins que per fi he vist que ja només tenia quatre números per davant meu i m’he quedat fent cua a Tributs».



D’altra banda, l’Eva, una professional del sector –doncs treballa en una gestoria– va confessar que hores abans havia anat una companya seva a agafar el número i que després ella feia el relleu, «tot i que també porto una estona esperant».



A primera hora del matí, i acompanyant la sortida del sol, l’oficina de Tributs presentava una cua força considerable. Doncs els ciutadans sobresortien de les instal·lacions omplint part del carrer que dóna accés a l’oficina. Tot i això, cap a mig matí (vora les 11-12 hores), l’aglomeració va anar desapareixent. El cansament per la llarga espera continuava vigent, però ja eren menys –i en ocasions cap–els ciutadans que sobresortien de les portes de l’oficina fent cua al carrer.



L’odissea ja s’ha acabat –fins l’any que bé, per suposat–, almenys per a aquells que ho hagin fet tot correctament i que no hagin de tornar a endinsar-se en aquest ball de números. És cert que cada cop es donen més facilitats, doncs ja es posen a disposició esborranys i altres eines que permeten obtenir una declaració de forma més planera.

Però encara hi ha qui, i sobretot si és el primer cop que es realitza, comença a patir ja dies abans quan s’assabenta que comença una nova campanya d’IRPF.