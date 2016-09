L’avinguda del Pessebre serà de doble sentit

Escaldes-Engordany va celebrar dijous una reunió de poble a l’avinguda del Pessebre per copsar quines són les inquietuds i observacions de la població de la zona. La trobada va anar a càrrec del conseller de Medi Ambient del comú escaldenc, Dider Aleix Tugas, i el conseller de Serveis i Mateniment, Josep Ramon Tudet.



Tudet va destacar ahir que les inquietuds més comentades durant dita reunió van ser «el soroll nocturn, els excrements d’animals al carrer i els aparcaments en doble fila pel barri, que dificulten el pas».



Precisament, vers aquest darrer fet, i amb la intenció de donar sol·lució a les demandes fetes pels ciutadans, «realitzarem una prova pilot a principis de novembre i farem que l’avinguda del Pessebre torni a ser de doble sentit, perquè així la circulació sigui més fluïda», va afegir Tudet.



Pel que fa al soroll, el conseller de Serveis i Manteniment va puntualitzar que el comú «no té autoritat per anar a un bar i tancar-lo o sancionar-lo perquè s’hi estigui fent molt de xivarri, això és competència de la Policia». Tot i això, Tudet va remarcar que es tindrà en consideració aquesta queixa i que es mirarà de posar sol·lució.



Tantmateix, el conseller va destacar que alguns ciutadans es van queixar del soroll de motocicletes. «Sembla que hi ha una zona i unes hores concretes on es dediquen a cremar roda amb les motocicletes i això genera un soroll força molest».

Avançament en l’ADN de gos / Tudet també va explicar que els excrements de gossos al carrer van ser una de les queixes més pronunciades pels ciutadans. Vers aquest fet, «tenim constància que ja s’està avançant molt en el tema d’anàlisi d’ADN dels excrements i en uns mesos es podrà tenir un registre dels gossos residents al país. Però el tema de l’orina ja és una altra cosa, és molt més difícil poder controlar aquest aspecte».



Tudet també va recordar que aquest registre serà només per als gossos que tinguin un propietari resident al país, doncs els animals forans no estaran registrats i si aquests dipositen excrements a la via pública no es podran sancionar, «perquè seran difícils de trobar. Tot i això, es tracta d’un percentatge molt baix, la majoria de defecacions són de gossos del país», va afegir Tudet.



D’altra banda, el conseller va assegurar que es mirarà la possibilitat d’instaurar més pipicans a Escaldes. «A l’avinguda del Pessebre serà complicat, perquè ja s’ha demanat de fer una zona d’aparcament per a vehicles que vulguin estacionar entre quatre i cinc minuts i tot no hi cabrà». En canvi, a la zona de Sant Jaume sí «seria possible construir un nou pipicà, però encara s’ha d’estudiar». A més, «un altre tema que s’hauria de mirar és la neteja en aquests espais, perquè la majoria estan força descuidats», va afegir Tudet.