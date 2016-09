Al més pur estil Raphael

Raphael va omplir ahir el Centre de Congressos de la capital amb els seus hits musicals més escoltats. Però aquesta actuació tenia una sorpresa, i és que com ja va destacar l’artista en una entrevista a EL PERIÒDIC, «es tracta d’una de les gires que he fet més importants». I així ho va demostrar. Sota un context simfònic, Raphael es va deixar emportar pel públic i per l’escenari i ho va donar tot, segons ells, «com sempre».



Raphael ja va avançar que aquesta ha estat la primera vegada que ha vingut a oferir un concert al Principat i «espero que venir es converteixi en un costum». L’artista té un gran estima per tot els països que visita, i de ben segur que Andorra s’afegirà a aquesta llista.



Acompanyat de l’Orquesta Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA) i un escenari ple d’il·luminacions, Raphael va aixecar el vol entre els aplaudiments i crits de fascinació del públic que esperava impacient les seves cançons. I és que entre les butaques del Centre de Congressos hi havia gent de totes les edats i gustos, doncs com ja va dir Raphael: «el meu públic és molt ampli, hi ha molta gent jove que m’escolta i des de sempre he tingut uns seguidors molt variats».



Uns minuts abans del concert, Raphael –o més aviat, l’encarregat de comunicació de Raphael– va penjar una imatge al Twitter on es veia a l’artista assajant a l’escenari de la capital. La fotografia anava acompanyada del següent text: «En poc més de dos hores Raphael a escena. Per primera vegada a Andorra la Vella. Serà nuestra gran noche!».

Així, amb aquesta il·lusió i el somriure característic de Raphael, el cantant començava a preparar-se per un concert per a molts irrepetible. Esperem doncs que veritablement hagi estat Su gran noche i que Raphael vulgui repetir de nou amb el públic andorrà.