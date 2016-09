Objectius diferents per a Besolí i Bercianos a Valls

El Ral·li ciutat de Valls, puntuable per a la Copa Catalana de ral·lis d’asfalt, es disputa avui amb la participació de dos pilots andorrans. Marcel Besolí i Àlex Bercianos hi són presents amb la intenció cadascun de complir amb els propis objectius.



Besolí hi participa amb el Peugeot 208 R2 amb la mirada i el cap posats en la seva estrena al Mundial, a mitjans de mes al Ral·li Catalunya-Costa Daurada. La prova de Valls servirà per agafar sensacions amb el vehicle i adaptar-s’hi. «Després de l’excel·lent experiència al volant del 208 a la terra de Cervera, esperem repetir a Valls en aquesta ocasió sobre asfalt. No serà fàcil, són especials que no coneixem i a més és de suposar que el comportament del 208 en asfalt també tindrà reaccions que caldrà anar descobrint», afirma Besolí, indicant que de cara a la prova «sóc optimista i crec que aconseguirem el nostre objectiu, que no és un altre que aprofitar tot el recorregut per acabar coneixent millor la nostra mecànica de cara al gran repte de l’any».



Bercianos torna al món dels ral·lis amb un Peugeot 107. El seu retorn definitiu és una incògnita. «Ja m’agradaria però, de moment aquesta prova de Valls i la de terra de Torrefeta-Florejacs són el programa que tinc acordat amb Mavisa per córrer amb el Peugeot 107», assenyala el pilot. A la prova tarragonina té clar el que n’espera d’aquesta oportunitat que se li ha presentat. «La intenció és sobretot gaudir del ral·li, però no renunciem a res, sempre conscients de la mecànica que tindrem», exposa Bercianos. La cursa compta amb un recorregut de 378,10 quilòmetres, dels quals 59,70 km són de velocitat.