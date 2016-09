Quatre ofertes concorren per a la concessió de les línies de bus

Un cop tancat el termini del concurs per optar a les noves línies de bus que el Govern té previst impulsar a partir de setembre del 2017 i després de les polèmiques sorgides al llarg del procés, finalment són quatre les ofertes que han aplicat.



La polseguera al voltant del nou servei de transport públic que l’Executiu vol engegar l’any vinent no ha resultat, a la fi, en un procés sense interessats malgrat el manifest i insistit descontentament del sector vers un plec de bases que denunciaven insuficient i contra el que fins i tot es van interposar diversos recursos.



El ministeri de transports encapçalat per Jordi Alcobé procedirà el dilluns a l’obertura dels quatre plecs que tres societats i una unió temporal d’empreses (UTE) han presentat en resposta al concurs nacional per a les línies de transport de viatgers. A partir d’aquí, el departament analitzarà les ofertes rebudes per part d’unes companyies sobre les quals no va voler desvetllar el nom.



Un cop examinades les propostes de les empreses l’Administració determinarà quina o quines d’elles seran les encarregades de cobrir cadascun dels tres lots a què es podia optar i que corresponen a les línies de la Vall de la Gran Valira, les de la Vall de Valira d’Orient i de la Vall de la Valira del Nord.