Grandvalira acollirà les finals de la Copa d’Europa del 2018

La FIS premia a Grandvalira amb noves competicions. En les reunions de tardor del màxim organisme internaciobnal que s’estan celebrant a Zuric (Suïssa) es va anunciar que l’estació organitzarà les finals de la Copa d’Europa del 2018, que seran l’avantsala de les de la Copa del Món de l’any següent.



Com és ben habitual en aquests casos, davant l’acolliment d’un gran esdeveniment s’atorga un de menor calibre per a que es puguin valorar tots els aspectes de l’organització per detectar qualsevol mancança de cara a la gran competició, com la que es produirà al Principat el 2019. Les finals de la Copa d’Europa se celebraran al març del 2018 a la pista Avet de Soldeu i l’Àliga del Tarter. Serà la tercera ocasió en què Grandvalira acull les finals d’aquest calendari, després de les edicions del 2014 i 2015. Ha albergat curses del campionat el 2008, 2009, 2010, 2011 i 2013. Les finals de la Copa del Món, tan en categoria masculina com en la femenina, es disputaran de l’11 al 17 de març del 2019, amb la participció dels 25 millors esquiadors mundials de cadascuna de les disciplines. El comitè organitzador compta amb el suport tècnic i les recomenacions de la FIS per a desenvolupar l’estratègia i els treballs operatius de l’esdeveniment.



Retorn mediàtic / Grandvalira i la Federació Andorrana d’Esquí van rebre d’Infront, l’agència que retransmet les imatges de televisió de la Copa del Món a nivell internacional, l’informe de les audiències produides a les curses que van disputar-se aquest passat hivern al Tarter. Va haver-hi 292 milions de telespectadors potencials a través de 35 televisions, amb una mitjana de 146 milions per dia. La durada total de l’emissió va ser de 75 hores, sumant els directes i els espais en diferit. Respecte a la primera ocasió que l’esdeveniment va venir al Principat, el 2012, l’audiència potencial va augmentar en un 80%. El retorn mediàtic en premsa, televisió, ràdio i mitjans online als països veïns, Espanya i França, segons les agències Acceso i Kantar Media, va ser de més de 4,4 milions d’euros.

Dues proves més de KL/ Les reunions van ser profitoses per a Grandvalira, ja que no només va fer-se amb curses en esquí alpí. En la disciplina de quilòmetre llançat també se li van adjudicar dues curses de la Copa del Món, del 6 al 9 d’abril de 2017. Serà la sisena vegada que aquest campionat se celebri a Andorra. Es disputarà de nou a la pista Riberal de Grau Roig. Però el premi podria ser major perquè la FIS va demanar poder-hi albergar una tercera i avui es debratrà sobre aquesta opció. De moment el calendari està format per tres etapes. A més de la cita de Grandvalira estan confirmades les de Sun Peaks (Canadà) i Idre (Suècia). Qui encara no ha confirmat si albergarà proves és l’estació de Vars, a França. Els Campionats del Món es realitzarana a Idre.