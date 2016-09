Els Castellers d’Andorra participen al Concurs de Castells tarragoní

Els Castellers d’Andorra participaran en la 26a edició del Concurs de Castells que se celebrarà avui i demà a Tarragona. Aquest any hi haurà l’actuació de quatre colles estrangeres (entre elles la del Principat) que actuaran a la Plaça de la Font de la ciutat. Concretament, i segons informa el consistori, seran els Xiquets de Copenhaguen, els Castellers de París, els Castellers of London i els Castellers d’Andorra els que enguany s’encarregaran d’omplir aquesta plaça.



L’actuació, que segons destaca l’agència EFE s’emmarca dins del projecte de la Biennal Castellera, tindrà lloc poques hores abans de la primera jornada del Concurs de Castells, que es farà a les 16:30 hores.



El consistori tarragoní també destaca que amb l’actuació de les colles estrangeres «es vol mostrar que les realitats castelleres existeixen en diferents països» i donar a aquestes colles de fora l’oportunitat de conèixer, de primera mà, la realitat de les entitats que formen part d’aquest concurs.