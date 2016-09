El cos tècnic de l'FC Andorra dimiteix en bloc

Sorpresa i de les grosses. Sembla que a l’FC Andorra mai es pugui estar del tot tranquil. Després d’un estiu convuls amb una nova junta directiva que al final va poder-se fer càrrec del club, i quan el projecte rutllava no només als despatxos, sinó també al camp, es produeix la dimissió del cos tècnic. Justo Ruiz no seguirà com a entrenador i tanca una etapa de quatre anys i mig a la banqueta tricolor. El club encara no li ha trobat substitut.



Sotrac entre els tricolors. L’entitat no va arribar a un acord en les negociacions amb el cos tècnic, que va portar a la renuncia en el seu càrrec de Ruiz; el segon entrenador, Jesús Julián Lucendo; i el preparador físic, Jordi Benet. Els jugadors ja van ser informats de la marxa pels mateixos protagonistes i la directiva, i l’entrenament d’ahir va dirigir-lo Xavi Gil, el vicepresident de l’entitat. Per les circumstàncies, en el matx d’avui contra la UE San Juan At. de Montcada, el mateix Gil se seurà a la banqueta si l’àrbitre no ho impedeix, ja que no té la titulació. L’FC Andorra va informar a la Federació Catalana de Futbol, pel que no tindrà cap tipus de sanció econòmica si la situació no passa de dos partits.



Cap de les dues parts va voler fer ahir declaracions. L’entitat emetia un comunicat sobre els tres implicats, destacant el «nivell de compromís i professionalitat amb el que han desenvolupat la seva tasca aquestes darreres quatre temporades i mitja, en les que sens dubte han estat peces claus en la supervivència del club», i respecte al conjunt confeccionat, destacava que «aquest equip tècnic ha treballat de forma intensiva en la confecció de l’excel·lent planter actual que aspira aquest any a fites importants al grup 1 de la Primera Catalana».



Ruiz tanca un cicle a la banqueta tricolor. Va agafar-la el desembre del 2011, a Segona Catalana, per subtituir Richard Imbernón en el càrrec. Al juny del 2012 assolia l’ascens en una promoció contra el Palafrugell, mantenint la categoria la temporda següent. El forat econòmic descobert al club, arribant una junta gestora, va deixar un equip de circumstàncies que no va poder mantenir-se, consumant-se en un partit dramàtic Aixovall perdent amb el Balaguer. Però l’estada a Segona només va durar un any perquè l’FC Andorra tornava a pujar després d’un mà a mà espectacular amb l’Atlètic Alpicat. El curs passat, amb l’objectiu inicial de salvar la categoria, l’equip va ser capaç de lluitar per l’ascens a Tercera Divisió fins al tram final del campionat.

El substitut, al caure / Amb poc marge de maniobra, el club està en negociacions per arribar a un acord amb un entrenador de garanties. En el comunicat asseguraven que «la junta directiva està a punt de tancar un nou contracte amb un equip tècnic, també de primeríssim nivell, que de ben segur serà anunciat en les properes hores i portarà al club a assolir èxits futurs».



Partit contra el San Juan / Després de produir-se tots aquests moviments, l’FC Andorra afronta una nova jornada. Ho fa avui al Camp d’entrenaments de la FAF (16.00 hores) contra la UE San Juan At. de Montcada. És un equip nou a la categoria, ja que la temporada passada va assolir l’ascens. En els quatre partits que porta disputats suma una victòria, un empat i dues derrotes. El triomf el va aconseguir el cap de setmana passat, imposant-se al CF Ripollet. Per part tricolor per al matx són baixa Marc Pujol i Emili Garcia, que al darrer partit al Masnou van ser expulsats per doble targeta groga. Més baixes en suma el conjunt català, que n’acumula un bon grapat. Posarà al camp un onze de circumstàncies perquè tenen els lesionats Fran Espinosa i Marcos Guerrero; les absències per motius laborals de Marc López, Ray Crespo, Cristian Guerrero, Pau Vázquez i Diego Quesada; i el dubte del tocat Carlos Mellado.