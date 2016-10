Notícia Queixa d’ERC pel retard del pas de vianants darrera l’institut L’acord de ple preveia que l’obra, al camí de la Palanca, ja estigués a punt amb l’inici del curs El camí de la Palanca.

ERC la Seu ha mostrat el seu «descontentament» amb l’equip de govern municipal pel fet que no s’ha realitzat el pintat d’un pas de vianants al camí de la Palanca, a l’alçada de l’entrada de l’Institut Joan Brudieu, quan el curs ja ha començat. L’actuació va ser presentada pels republicans a través d’una moció al plenari del mes de juny, que va ser aprovada per unanimitat de tots els grups.

La moció feia referència explícita a que les propostes estessin implementades a l’inici del curs escolar, el mes de setembre passat tot aprofitant que recentment s’havia aprovat una partida de 300.000 euros destinada al desplegament de part del Pla de Mobilitat i que recollia, entre altres, la creació de guals, la millorar de voreres i l’asfaltat de carrers.

ERC creu que el pas ja hauria d’estar pintat perquè «la zona és d’especial vulnerabilitat, tant pel nombre d’alumnes de l’institut que travessen el carrer en aquell indret com també per la gran quantitat de vianants que passegen per la zona o hi realitzen alguna pràctica esportiva». La formació republicana matisa que «durant aquests mesos, l’equip de govern ha manifestat la voluntat de parlar amb la Generalitat de Catalunya, administració que té la competència d’aquest vial», però lamenta que durant l’estiu «la reunió no ha arribat a celebrar-se» i, finalment, «el compromís que havia adquirit l’equip de govern no s’ha complert».

Pel costat positiu, ERC valora que darrerament se’ls ha emplaçat a reunir-se amb els agents implicats, cosa que ha permès millorar substancialment la proposta. En tot cas, el grup municipal ha demanat «celeritat a totes les parts per dur a terme les diferents actuacions a realitzar, per part del Departament d’Educació, l’Ajuntament de la Seu i el Departament de Territori».

Des de l’equip de govern, el tinent d’alcalde d’Urbanisme, Jesús Fierro, ha recordat que el vial «no és competència municipal de la Generalitat». Fierro, d’altra banda, ha assegurat que ara fa deu dies ja s’ha fet una reunió amb els departaments d’Ensenyament i de Territori, a la qual també es va convidar la formació republicana. El portaveu de l’equip de govern recorda que el pas de vianants proposat «no és una sortida directa a carrer, sinó a carretera», cosa que fa que els tràmits siguin diferents dels d’altres passos semblants del nucli urbà. Concretament, la Direcció General de Carreteres consensuarà amb Ensenyament el disseny, que inclourà una barrera de seguetat.



aviat una realitat / Fierro admet que la instal·lació del pas «no va al ritme que voldrien des del grup d’ERC», però confia que aviat serà una realitat i reitera que «s’està treballant amb tots els actors implicats, i tothom està al corrent de com s’està fent». H