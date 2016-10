Notícia Ski Andorra i l’estació russa de Sochi signaran un conveni de col·laboració Camp es troba amb operadors per portar esquiadors a l’hivern El ministre de Turisme i Comerç durant la seva participació al Fòrum. Autor/a: SFG

Aquest cap de setmana, el ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, ha participat en el Fòrum Internacional d’inversió turística realitzat a Sochi, Rússia. Durant la seva participació al Fòrum, Camp ha signat una carta d’intencions, amb el director del Departament Comercial de NPJSC Krasnaya Polyana Ressort, Dimitrii Anfinogenov, perquè es realitzi un conveni de col·laboració entre Ski Andorra i l’estació russa de Sochi, una de les més reconegudes mundialment després d’acollir els Jocs Olímpics d’hivern el 2014

El ministre ha explicat l’experiència turística d’Andorra, pel que fa al turisme de muntanya, neu i natura, durant la seva intervenció en un dels debats organitzats pel Fòrum, aquest dissabte. Precisament, en referència a la neu, Camp ha signat una carta d’intencions, per tal d’arribar a un conveni de col·laboració tan aviat com es pugui, entre Ski Andorra i l’estació d’esquí de Sochi. A més, durant la seva estada a la localitat russa, Camp s’ha reunit amb diferents operadors turístics del país interessats amb Andorra, per tal de portar clients a esquiar durant la temporada d’hivern, un dels nínxols de mercat dels darrers anys.

El Fòrum Internacional d’inversió turística ha estat un esdeveniment de màxima importància pel turisme rus, ja que en ell s’han tractat aspectes relacionats amb el futur del sector, en relació al mercat interior o la captació de mercat internacional, com podria ser el cas d’Andorra. Precisament, el primer ministre rus, Dimitry Medvedev va ser l’encarregat d’inaugurar el Fòrum, aquest divendres.