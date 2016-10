Notícia Una vintena d’adults participen en un taller sobre respiració Intenta que els participants prenguin consciència corporal Participants al taller sobre respiració, dissabte. Autor/a: ANA

Sota el títol El gest respiratori, una mirada des de la consciència corporal es va desenvolupar entre dissabte i ahir el tercer taller creatiu impulsat per la Fundació ONCA i dirigit no només a músics sinó a qualsevol persona interessada per la matèria. Una vintena d’adults van prendre part en la proposta que, de la mà de la professora titular del grau i del màster de l’àrea corporal de l’ESMUC, Vika Kleiman, intenta que els participants prenguin «consciència corporal i l’apliquin al treball del moviment», segons va explicar ella mateixa. El gest respiratori, una mirada des de la consciència corporal és el tercer i darrer taller creatiu impulsat per la Fundació ONCA i destinat no només a músics sinó a totes les persones interessades en la matèria. La professora va assenyalar que la formació pretén «millorar la sensibilitat» i prendre consciència del que es fa amb el cos, què passa a nivell mental i com això pot tenir un efecte enriquidor. «Es desenvolupa la disposició física, mental, energètica...», va manifestar l’experta, recordant que es tracta d’una segona edició d’un curs que ja es va fer l’any passat.