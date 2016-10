Andorra serà un país donant d’òrgans abans del 2019

El Principat es convertirà en un país extractor d’òrgans abans que acabi la legislatura. Així ho va assegurar el ministre de Salut, Carles Àlvarez Marfany en declaracions a EL PERIÒDIC després d’explicar que la reunió que va mantenir a Madrid fa dues setmanes amb autoritats espanyoles sanitàries «va ser molt profitosa». Amb aquesta notícia, el Ministeri de Salut dóna resposta a les peticions de l’Associació de Trasplantats i Donants d’Andorra (Atida) que defensaven que el país pogués ser donant i afegir-se així a la solidaritat dels països veïns on, fins ara, els malalts han recorregut quan han necessitat un trasplantament.



Perquè la voluntat del ministre sigui una realitat, caldrà dotar Andorra d’una legislació que ho faci possible. I és que fins ara, no és possible passar òrgans per la frontera ni tampoc extreure’ls. En aquest sentit, Àlvarez va reconèixer que «hi ha molts problemes afegits» però que «s’aniran solucionant a poc a poc». I va manifestar que «ara s’ha de començar a treballar amb la fórmula més adequada per acomplir la iniciativa».



Malgrat que encara està en una fase molt embrionària, el responsable de Salut va avançar que «la fórmula més adequada sembla que seria traslladar un equip d’extracció i que recullin aquí els òrgans amb helicòpter». D’aquesta manera, s’asseguraria que l’extracció i el trasllat es fes de manera ràpida i efectiva, ja que els òrgans tenen un període de vida determinat per poder ser trasplantats.



El líder de la cartera de Salut va indicar que la direcció sanitària espanyola va rebre la proposta «amb molt bons ulls» i que «hi ha molt bona predisposició per treballar conjuntament». Amb tot, no s’ha fixat encara data per una segona trobada amb els directors sanitaris espanyols a causa del moment polític inestable que viu l’Estat veí del sud.

cobertura del 100% pels donants/ Amb aquesta notícia es garanteix la petició reiterada d’Atida perquè el país col·labori com a centre d’extracció d’òrgans. Des de l’associació però, tenen també altres reivindicacions. La seva presidenta, Núria Gras, reclama, per exemple, més facilitats pels donants. Considera que és bàsic que tinguin «com a mínim un o dos mesos de baixa amb un 100% de cobertura». «Que menys que posar-li fàcil a persona que dóna un òrgan, que fa un gest tan generós. És de justícia social», sentenciava Gras.



Així mateix, el col·lectiu explica que hi ha proves que es podrien realitzar al Principat per evitar que els malalts s’hagin de desplaçar a Barcelona. «Hi ha proves complexes que no es poden fer aquí però d’altres que només requereixen una analítica que evitarien haver d’anar a Barcelona, perdre tot un dia i gastar-te diners», aclaria.

D’altra banda, posava en relleu que també seria important formar els professionals que demanen els òrgans als familiars, ja que «és un moment molt dur per a la persona que està perdent un familiar o un amic i s’ha de fer amb sensibilitat».



Una altra reivindicació és la necessitat d’una Llei d’acompanyament que permeti als familiars dels malalts tenir un permís laboral per poder-los acompanyar i no deixar-los sols després de l’operació.