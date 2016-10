Notícia Tocant el cel de Tarragona Els Castelleres d’Andorra actuen a la Plaça de la Font com a colla estrangera convidada Els Castellers d’Andorra durant la seva actuació a Tarragona. Autor/a: EL PERIÒDIC

Eufòria i molta emoció. Així descrivia el cap de colla dels Castellers d’Andorra, Juli Peña, la sensació que van viure dissabte amb la seva actuació a la Plaça de la Font de Tarragona on van actuar conjuntament amb els Xiquets de Copenhaguen, els Castellers de París i els Castellers of London com a colles estrangeres convidades. Es tracta d’una activitat paral·lela al concurs casteller més gran del món organitzada per l’ajuntament de la ciutat amb la voluntat de donar a conèixer la iniciativa arreu.



Es tracta, va manifestar Peña, d’una «diada reivindicativa per fer-nos veure, per explicar que estem intentant exportar el món casteller a tot Europa». La colla andorrana va protagonitzar una torre de 6, un 5d6 i dos pilars de 4 per sota en una plaça plena de gom a gom que va vibrar amb les construccions humanes. Peña va destacar que va ser una de les millors actuacions de la temporada i que això els anima a provar nous reptes. «Tots estàveu eufòrics per poder actuar en una plaça mítica com aquesta i ho estem encara més després de donar tan bona imatge», destacava.



De fet, en el mateix esdeveniment i amb el suport de la resta de colles convidades, van fer una prova del 3d6 net i del 3d7 fins a dosos que «va sortir força bé malgrat que van tremolar una mica». Tot plegat, va assegurar, «ens fa tenir molt bones sensacions pel final de temporada». Tant és així, que el cap de colla es va aventurar a avançar que el 19 de novembre, diada de la colla, podrien sorprendre amb el primer castell de set. «Estem treballant els castells de set i veure que aquesta actuació ens va anar tan bé ens motiva i ens dóna un cop de mà per seguir endavant. La colla demana un pis més», explicava emocionat.



En total, 130 residents es van desplaçar fins a Tarragona per fer possible el somni de la colla. Allà, un cop finalitzada l’actuació, els andorrans van rebre la felicitació i obsequis de record de mà de l’alcalde de la ciutat, Josep Fèlix Ballesteros, qui també es va comprometre a visitar el Principat el proper cap de setmana com a seguiment de les colles internacionals. I és que el proper dissabte 8 d’octubre a dos quarts de quatre de la tarda els Castellers d’Andorra actuaran juntament amb els Castellers de París al Principat.



Tarragona s’ha convertit aquest cap de setmana, i un any més, en la capital mundial dels castells, una activitat que és cada vegada més coneguda arreu del món, sobretot després que el 2010 fos proclamada patrimoni inmaterial de la huanitat per la Unesco. Amb tot, Juli Peña va recordar que és difícil atreure més persones de les que ja són en un país petit i on no hi ha tradició castellera.



Les quatre colles que dissabte es van concentrar davant de l’Ajuntament de Tarragona però, van evidenciar la dimensió internacional que aquesta activitat tradicional de la cultura catalana ha experimentat.