Notícia Els animals també tenen un Dia Mundial, per què no? Laika organitza una jornada per a les mascotes amb una xerrada sobre la llei i música en directe Un gos i un gat passegen pels carrers d’Andorra. Autor/a: TONY LARA

L’associació protectora dels animals de companyia, Laika, organitza per aquest dimarts una jornada en commemoració als nostres amics peluts: els animals.

En motiu del Dia Mundial dels Animals, l’entitat oferirà una xerrada sobre la Llei de protecció animal (modificada recentment al Principat) i el comportament caní i felí.

Segons el director del Departament d’Agricultura del Govern, Landry Riba (qui també participarà en la jornada commemorativa), una ponència com aquesta és important, perquè és «cert que des del departament hem notat que hi ha gent que ha seguit d’aprop els canvis que s’han fet en la llei però altra que encara no és molt conscient d’aquests».



A més, «les legislacions sempre són complicades, entre els reglaments, els articles... I mai està de més explicar-les a la ciutadania d’una forma més planera». Landry va destacar que la xerrada durarà entre uns 15 i 20 minuts. I durant aquesta s’explicaran els canvis més destacats de la llei. «Com poden ser les activitats prohibides, les instal·lacions on no es pot tancar a animals, l’habilitació que ha de tenir un espai que contingui un animal, la protecció de la fauna salvatge i sobretot la modificació del codi penal».



Landry va matisar que aquest darrer punt és «molt important», perquè ara els delictes estan tipificats i els qui incompleixin la llei tindran una sanció més adient.

D’altra banda, el president de Laika, Josep Mas, va destacar que gràcies a donar a conèixer els canvis efectuats en la llei «la ciutadania tindrà una major conscienciació i serà coneixedora del que es pot i no es pot fer. D’aquesta manera, també serà més crítica a l’hora de denunciar un fet i tindrem més ulls que, coneixent la llei, podran ajudar-nos a millorar la situació dels animals i lluitar contra els delictes que s’estiguin cometent».



La jornada de commemoració s’amenitzarà amb música en directe de la mà del grup LOVE IT. I com era d’esperar, els assistents podran portar a les seves mascotes per a què els acompanyin en aquest dia «que esta dedicat a ells», va puntualitzar Mas.



A més, a l’entrada es donarà un petit obsequi a tots els animals a càrrec de Bones Companyies, qui també forma part de la jornada.



L’adopció s’estabilitza



Durant la diada Laika també portarà una camada de cadells per a què els interessats els puguin adoptar. A més de varies fotografies i informació sobre els animals que actualment estan en adopció. «Tindrem el formulari i els qui vulguin adoptar podran fer el primer pas, que és contactar amb Laika», va destacar Mas.



Vers el tema d’adopcions, el president de Laika va puntualitzar que encara estan una mica parades, «però esperem que a partir del setembre, que la gent ja ha tornat de vacances, s’incentivi una mica». D’altra banda, «sabem que els abandonaments han baixat, ja que a l’estiu és quan més s’en produeixen i ara comencen a disminuir».

A més, Mas va recordar que l’abandonament d’animals «ja està penat per llei», tot i això, «no podem considerar abandonament quan un ciutadà deixa a la seva mascota en una gossera, hi ha una sèrie de situacions que no es poden considerar abandó».



A punt d’obrir la gatera



Mas va destacar que en «tres setmanes s’obrirà la gatera». Això permetrà acollir uns 40 gats. Malgrat que com va recordar el president de Laika, només seran acollits aquells felins «que provinguin d’una casa». Les colònies que hi ha actualment pel Principat seguiran estant al carrer. Tot i això, Mas va assegurar que s’està treballant per iniciar una campanya d’esterilització per controlar les poblacions de gats, «i és que avui en dia n’hi ha molts».



Amb tot, Mas espera que la jornada pugui servir per passar «una bona jornada amb les mascotes i conscienciar a la població sobre diversos aspectes, a més de mostrar els animals que tenim en adopció».