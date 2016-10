Presentació al carrer

El BC MoraBanc Andorra va presentar ahir el seu equip a l’afició en un acte al carrer, davant la seu que el principal patrocinador del club té a la capital.

Desenes de persones es van renuir a l’avinguda Meritxell en una matinal que va tenir diferents parts. Els aficionats van poder tirar a cistella en mig del carrer i també van participar en sortejos i rebre regals. Tot acompanyat de música i de l’humor dels Quelcom. També van fer la seva presentació les noves cheerleaders de l’equip, que l’acompanyaran en cada enfrontament al poliesportiu d’Andorra. Els jugadors i el cos tècnic van ser presentats i van dirigir-se al públic assistent, esperant complir una temporada exitosa, la que serà la tercera a l’ACB.

Arrenca la Lliga Endesa / La presentació es va poder realitzar perquè el MoraBanc descansa en la primera jornada del campionat. El matx inaugural enfrontava el Reial Madrid, l’actual campió, amb l’Unicaja. La victòria va ser per als blancs per 101-90. L’FC Barcelona Lassa es tornava a trobar amb l’ICL Manresa tres dies després de fer-ho a Andorra en la final de la Lliga Catalana. Els blaugranes van vèncer de nou (50-56). Els altres partits de la jornada van ser: Movistar Estudiantes-Real Betis Energía Plus (82-95), Rio Natura Monbus Obradoiro-Baskonia (76-92), Montakit Fuenlabrada-Dominion Bilbao Basket (80-89), UCAM Murcia-Divina Seguros Joventut (67-65), Tecnyconta Saragossa-València Basket (68-80) i Herbalife Gran Canària-Iberostar Tenerife (81-92).