El Don Denis aconsegueix la primera victòria de la temporada

Van haver de passar tres jornades per a que l’actual campió, el Don Denis FC Santa Coloma, sumés el primer triomf. La resta de conjunts cridats a estar a dalt tampoc van fallar.



L’equip de Richard Imbernón es trobava amb el Restaurant The New 1978 UE Engordany, al que va superar per 1-0. El matx el va decidir Xaime al minut 60, aprofitant l’assistència de Fité des de l’esquerra. La UE Santa Coloma es va desfer 0-5 del CE Jenlai. A la primera part marcaven Rubio i Bernat, i en la segona ho feien aquests dos mateixos jugadors i Roca, que tancava el marcador. L’FC Lusitans va vèncer per la mínima a l’FC Encamp (1-0). El gol que donava els tres punts el feia Aguilar a un quart d’hora pel final, amb una rematada des de fora l’àrea. En el matx que tancava la jornada, el Restaurant Tic Tapa UE Sant Julià va inflingir una severa derrota a l’Assegurances Generals FC Ordino (7-1). Noah va ser autor d’un hat-trick, Marinho en feia dos i un Villanueva i Fabio. Parra marcava pels ordinencs.