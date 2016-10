El VPC no rutlla a casa i suma la segona derrota en l’inici de curs

Amb mal peu comença la temporada el VPC. Tenia una bona oportunitat perquè iniciava el campionat amb els dos primera partits a l’Estadi Nacional, però en tots dos suma derrotes. En una lliga on són vitals els enfrontaments com a local per lluitar per uns objectius o uns altres, els andorrans es compliquen l’existència. Ahir van caure davant l’Stade Saint Orennais per 15-18.



Els francesos ben aviat es posaven per davant. Al minut 3 un cop de càstig des del mig del camp significava la primera avantatge visitant. Però a partir d’aquí cap dels dos conjunts es van mantenir massa encerat en el llançament a pals. I més quan el xutador gal va haver de sortir del terreny de joc per lesió. Ginesta ho intentava al 12, però l’oval va sortir massa desviat. El Saint Orennais va tenir dues ocasions en aquesta situació, però tampoc eren capaços d’encertat. Sí que van mostrar-se més sòlids amb l’oval a les mans, amb un assaig al minut 37, amb la pilota traslladant-se de costat a costat de l’ample del camp. Era transformat, el que permetia arribar al descans 0-10.



Al segon temps calia millorar per fer efectiva la remuntada, però els tres quarts andorrans no estaven fins. Només reiniciar-se el matx els visitants gaudien de dues penalitats això sí, llunyanes, quasi des del mig del camp. I les dues finalitzaven amb la mateixa sort, massa desviades. Al 49 qui sí que encertava era Abelló, per fer els primers punts locals i creure en poder capgirar el resultat. I més quan al 60 Raya aconseguia un assaig que transformava Abelló, mostrant la seva tècnica perquè era un llançament escorat. Eren els millors moments del VPC i ho volien aprofitar, però les imprecisions en la passada condicionaven massa el joc.

El conjunt francès tenia un altre cop de càstig a favor, que també fallaven. Però es van rescabalar ràpidament d’aquesta nova errada perquè segons després una jugada per velocitat per la banda acabava amb una passada entre dos jugadors andorrans i aconseguien plantar l’oval a la zona de marca. La transformació, però, la van fallar. El matx es tornava a complicar. Però al 74 hi havia lloc per a l’esperança. Closa aconseguia un assaig, encara que Abelló no va encertar en la transformació, també en un xut escorat. Quedava ja poc temps. Els visitants van intentar assegurar la victòria amb un cop de càstig, errant el llançament. El VPC sumava una nova derrota, però almenys va poder sumar un punt amb el bonus defensiu.



La decepció per aquesta arrencada de campionat és evident a les files del VPC. «Les coses no han sortit com esperàvem. Pensàvem que tot aniria molt millor. Encara queda molt a treballar. No tenim tota la temporada per davant i sí que és preocupant. Perdre dos partits a casa no és favorable per a res», afirma un dels tècnics del conjunt andorrà, David Kirikaishvili, que no vol posar excuses per les baixes existents. Per canviar la situació només veu un camí: «Treballar i ser una pinya. Encara tenim temporada per davant i espero que tot vagi bé». Diumenge vinent el matx serà a domicili, al camp del Ste Foy de Peyrolieres.