‘Carol’ estrena la temporada de tardor del Cineclub de les Valls

El Cineclub de les Valls ha presentat la cartellera per a la temporada de tardor d’enguany que es compren del 12 d’octubre al 7 de desembre. Durant aquest període, al Centre cultural la Llacuna, s’emetran en total sis llargmetratges d’allò més dispars i alternatius. Els films mostraran les creacions de diversos directors que ja han traspassat en més d’una ocasió la gran pantalla.



El film encarregat de donar el tret de sortida serà Carol, de Todd Haynes, que es va estrenar el passat any al Regne Unit i que al Principat s’emetrà el 12 d’octubre. Seguit d’Anomalisa, de Charlie Kaufman. Aquesta pel·lícula es va estrenar als Estats Units també el passat any i a Andorra veurà la llum el 19 d’octubre.



La temporada seguirà amb el film La giovinezza, de Paolo Sorrentino. Un llargmetratge estrenat el passat any a Itàlia i que arriba al país el 9 de novembre a mans del Cineclub. La quarta pel·lícula que composa la cartellera de tardor és El rei borni, de Marc Crehuet. Aquest film s’ha estrenat aquest mateix any a Espanya i a Andorra s’emetrà el 16 de novembre. Seguit de Mustang, un llargmetratge de Denis Gamze Ergüen que va sorgir el passat any a Turquia i que al Principat es veurà el 23 de novembre. Finalment, Le tout nouveau testament, de Jaco Van Dormael, serà l’encarregat de tancar el cicle del Cineclub el 7 de desembre. Aquest film es va estrenar el passat any a Bèlgica sota crítiques de tota mena.

Un repartiment conegut / Alain Hernández, un dels actors espanyols del moment i actor del film El rei borni, també ha participat en el llargmetratge 73 minutos, de Josep Pozo. Aquest film es va rodar a Andorra el passat mes de febrer i en el seu repartiment també destaquen Elisabet Terri, Pep Munné, Julius Cotter i Valentina Castro.



De fet, es tracta d’una coproducció entre Andorra i Espanya d’Imminent Produccions, RaceFace, Gold Tower Producciones i Miramar Media Entertainment.