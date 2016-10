Resoldre el problema dels residus fecals costarà vuit milions d’euros

El Comú d’Andorra la Vella té en mà una sèrie de projectes executius ja redactats per solucionar definitivament el problema del residus fecals al riu Valira. No hi ha una data estimada per a aquesta actuació, però es trigaran anys en què estigui del tot completada i el cost total ascendirà a uns vuit milions d’euros, repartits en diverses actuacions. La setmana passada es va adjudicar la primera partida, la del 2016, xifrada en 300.000 euros.



EL PERIÒDIC D’ANDORRA va publicar el divendres de la setmana passada una notícia directament relacionada amb aquest problema arran d’un ciutadà que va trobar aigües residuals a prop de la caserna dels Bombers, a Santa Coloma. Amb tot, segons el conseller de Medi Ambient del comú, David Astrié, «aquest no és un problema recurrent d’ara, sinó de fa vuit anys».



El que provoca veure defecacions al riu és que a Santa Coloma hi ha només un tub que recull l’aigua, al qual hi van a parar tant la residual com la pluvial. «És una xarxa unitària i això, avui en dia, està prohibit», va assegurar Astrié. Així doncs s’ha de canviar de manera immediata, considerent al comú; principalment perquè a banda d’anar contra la llei, al tub s’hi acumula tanta aigua que no pot anar a la depuradora. Cal, doncs, separar l’aigua residual i la pluvial. Dos tubs diferents és suficient per resoldre el problema. Tan senzill com complex de fer.



Complex perquè s’ha de treballar a tota Santa Coloma, que és on hi ha el problema gros, començant per la part alta -a l’altura de l’antic hospital-, on hi ha ara les botigues de motos i anar baixant a poc a poc fins la plana de Santa Coloma –al final de l’avinguda d’Enclar, on hi ha la rotonda-, on va a parar actualment tota l’aigua del barri de la capital. S’han d’anar tirant tubs al llarg de prop d’un quilòmetre, de manera que d’una s’evita el vessament concentrat en un punt, i de l’altra es separen les aigües fecals de les pluvials, que són netes i provenen de la pluja o els regs.

ACTUACIÓ IMMEDIATA SIMILAR / A banda d’aquest projecte a mitjà-llarg termini, el Comú d’Andorra la Vella necessita fer una actuació immediata per resoldre l’acumulació que s’ha trobat fa uns dies a l’encreuament que puja a les escoles de Santa Coloma i el centre geriàtric. Aquesta està a la part de baix, justament la que segons el projecte a llarg termini hauria de ser l’última a la qual s’hi posarien els tubs. Però cal una solució urgent. I la manera de fer serà la següent: «Cal que les aigües netes vagin directament al riu», va explicar Astrié. «I el tub, connectar-lo al col·lector de Govern», va afegir. Amb tot, es desconeix quant temps es trigarà en fer-ho, principalment perquè això implica el contacte amb propietaris de terres privats per on hauria de passar aquest tub, com també demanar permís a l’Executiu, tot i que en cap cas serà un problema que encalli l’actuació.



En tot cas es tracta d’una actuació ràpida, conscients de que es tracta, tal i com va assegurar un ciutadà que pescava per aquella zona, com un «atac ecològic greu». Quan el cabal del riu és ínfim –i per aquestes dates és justament quan està més per sota de les seves possibilitats– més s’evidencien els abocaments són més visibles.