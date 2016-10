Notícia Es perllonguen els problemes amb la telefonia i internet a la Seu Telefónica ha localitzat una nova avaria que afecta unes 600 línies

Els problemes per restablir les línies de telefonia i internet a la Seu d’Urgell no s’acaben. Telefónica-Movistar va comunicar ahir que ha localitzat una altra avaria, que en aquest cas afecta unes 600 línies. Segons ha comunicat la companyia a l’Ajuntament de la Seu –que també figura entre els afectats–, això fa que s’allargui l’operativa per solucionar tots els problemes.

Es preveu que aquesta incidència se solventi entre aquest avui al vespre i demà al matí. La previsió inicial era que la situació ja estés totalment normalitzada aquest dissabte passat. Des de Telefónica també han explicat al consistori que la tempesta del 25 de setembre passat va afectar 1.800 parells de cable de coure, i que estan substituint 110 metres de cable per resoldre totes les incidències.

Cal recordar que l’avaria generalitzada en internet i telefonia a la Seu, que també ha afectat usuaris d’Orange, es va iniciar arrel de l’episodi de pluja i llamps que va afectar la ciutat ara ja fa més d’una setmana. La tarda de diumenge dia 25, el fort aparell elèctric que va caure va inutilitzar un gran nombre d’aparells elèctrics, com ara ordinadors, routers, televisors i ascensors, i a més a més va impactar en l’antena que Telefónica té al centre de la capital alturgellenca, informa RadioSeu.

Des d’aleshores, diversos veïns, empreses i administracions s’han queixat de la lentitud de la companyia a l’hora de restablir la comunicació. En aquest sentit, l’Associació d’Empresaris de l’Alt Urgell (AEAU) ha expressat la «indignació» del col·lectiu per les pèrdues econòmiques i de temps que això els suposa, ja que hi ha empreses que no han pogut treballar per internet ni trucar durant una setmana sencera, per la qual cosa no descarten presentar una demanda col·lectiva perjudicis.

De la seva part, l’Oficina Comarcal d’Atenció al Consumidor ha recordat als usuaris de telefonia que poden fer ús dels seus drets en cas d’interrupció del servei. Concretament, les companyies estan obligades a indemnitzar els afectats per les incidències provocades per la tempesta de diumenge passat a la Seu. Els afectats poden adreçar-se al servei ubicat al Consell Comarcal de l’Alt Urgell.



fitxes de jugadors/ A banda d’aquests danys econòmics, la situació també ha afectat el dia a dia d’algunes entitats. Sobre aquest punt, el Club Esportiu Ciutat La Seu, dedicat al futbol base, ha denunciat públicament que l’avaria li ha dificultat tramitar per internet les fitxes dels seus jugadors per tal que els infants puguin jugar a les lligues territorials, ja que durant els cinc dies hàbils de la setmana passada no van poder tenir una connexió en condicions. El club ha matisat que a això s’hi ha afegit també un col·lapse a la intranet de la Federació Catalana de Futbol.