Notícia Vives presidirà l’executiva del PDC a l’Alt Urgell Els associats han pogut votar en el procés per configurar les primeres direccions de la nova formació Votació per a les executives comarcal i territorial del PDC, a la Seu

Els associats del nou Partit Demòcrata Català (PDC) a l’Alt Urgell ha ratificat aquest cap de setmana la que serà la primera executiva comarcal de la formació sobiranista, juntament amb la direcció territorial. A la comarca s’havia presentat una candidatura única de consens encapçalada per Anna Vives Tarrés, filòloga i tinent d’alcalde de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, que esdevé així la presidenta comarcal del partit.

L’executiva comptarà amb persones d’arreu de l’Alt Urgell i també destaca per la paritat i la incorporació de gent jove. Així, la resta de la llista està formada per Pedro Morán, cap de màrqueting a Taurus i tinent d’alcalde d’Oliana; Jesús Bach, filòleg i veí de Tragó; Sara Camps, politòloga i gerent a l’administració pública; Rosa Fàbrega, empresària de turisme rural i alcaldessa de les Valls d’Aguilar; Meritxell Molins, diplomada en Relacions Laborals i veïna de Ribera d’Urgellet; Arnau Navinés, investigador de l’Hospital Clínic i veí de Montferrer i Castellbò, i Robert Vilà, empresari del sector del transport i veí d’Organyà.