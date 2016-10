Lafoz abandona la reorganització del personal d’Encamp

La consellera de Liberals d’Andorra + Independents (Ld’A+I) Maribel Lafoz ha decidit abandonar la comissió amb què el Comú d’Encamp treballa en la reorganització de la seva plantilla, assumpte que ha copsat les darreres sessions de consell comunals i que ha protagonitzat les disputes entre govern i oposició. El motiu de la política desemboca de la indiferència de la corporació encapçalada per Unió i Progrés + Demòcrates per Andorra (UP+DA) en front de les aportacions de la minoria.



Ld’A va informar ahir, a través d’un comunicat, de la decisió de Lafoz, que es justifica pel que la seva participació no té incidència en les reunions per replantejar els recursos humans de l’òrgan comunal: «Les sessions de treball han servit per aprovar organigrames del personal que ja venien decidits, sense la possibilitat d’aportar-hi res». Per consegüent, la consellera es qüestiona al respecte del seu paper a les comissions «si ja està tot decidit i amanit» tot apuntant que «no sé què hi faig a les sessions de treball més enllà de perdre el temps».



Lafoz va fer efectiu la seva deserció ahir mateix, deixant d’assistir a la trobada prevista per ahir mateix i per a la qual va rebre la convocatòria, segons resa la nota de premsa, amb només un dia d’antelació i sense que se la informés sobre l’ordre del dia que es preveia seguir.



La falta de previsió se suma al convenciment que «un cop més hagués anat a veure com aproven organigrames que ja s’han parlat entre ells i sense cap tipus d’interès per escoltar les meves aportacions», motiu principal pel que deixa la comissió.



Pèrdua d’oportunitat/ Finalment, la consellera liberal per Encamp lamenta que no s’hagi sabut aprofitar l’equip per a la reorganització de l’organigrama com a via «per entrar en el fons de la qüestió estudiant en detall cadascun dels llocs de treball i poder aconseguir una major eficiència dels recursos humans».



Amb tot, Maribel Lafoz celebra que a la fi s’hagi abordat la problemàtica que l’oposició venia denunciant fins i tot abans de l’arribada de Ld’A al Comú d’Encamp aquest desembre, afirmant que «la pressió exercida» va ser «bàsica».