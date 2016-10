Besolí frega el podi absolut al Ral·li Ciutat de Valls

Ben a prop del podi absolut va quedar-se Marcel Besolí al Ral·li Ciutat de Valls, el que li suposa una excel·lent posada a punt de cara a la seva estrena al Mundial, la setmana vinent al Catalunya Costa Daurada. Va concloure a la quarta plaça, mentre que Àlex Bercianos va haver d’abandonar per problemes mecànics.



Besolí va realitzar una cursa de menys a més. «L’inici del ral·li ha estat potser el moment més complicat, feia temps que no competia sobre asfalt i això es va notar. En la segona secció ja he estat més còmode i els temps han millorat de manera notòria», indicava el pilot, molt satisfet pel que n’extreu d’aquesta prova: «Hem complert l’objectiu d’acabar el ral·li, o sigui fer tots els quilòmetres possibles pilotant el 208 i, a més, hem acabat en el podi. Estic molt satisfet pel treball realitzat per tot l’equip GC Motorsport, comencem a treballar pensant en el ral·li del Mundial en el qual m’agradaria completar una bona actuació. En aquests moments sóc molt optimista sobre aquest tema». Acabava quart a 1.41,1 minuts del guanyador, Sergi Pañella.



En el seu retorn al món dels ral·lis, Bercianos no va tenir sort i no va poder completar la cita de Valls. «Estic sorprès dels cronos que hem marcat en les tres especials en les quals hem competit. Després de tant temps d’inactivitat i de pilotar un cotxe amb el qual ni tan sols vam poder fer un test abans de començar el ral·li, els cronos han estat molt bons», indica Bercianos, fins que va tenir una lleugera sortida de pista i trencava el radiador: «Ens va obligar a l’abandó, crec que són coses de les carreres. Una reacció del 107 que no esperàvem, ens vam sortir lleugerament, vam quedar aturats enmig de la carretera però amb la mala fortuna que vam trencar el radiador. De la meva tornada al món dels ral·lis em quedo amb què he estat molt a gust pilotant i que he aconseguit assimilar de manera normal els mals tràngols propis de les carreres».