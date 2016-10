Tots a punt per a l’inici

Comença l’espectacle. Dijous la Lliga Endesa arrenca per al BC MoraBanc Andorra. Un nou curs amb importants reptes per davant. La plantilla compta amb bona part de cares noves que s’han d’anar conjuntant amb el pas de les jornades. Els que acaben d’arribar i els que ja hi eren tenen esperances a donar aquest pas endavant que se’ls demana després d’una pretemporada que consideren fructífera. L’Herbalife Gran Canària serà la primera pedra de toc per comprovar quin és el moment actual de l’equip i com estan encaixades totes les peces.

Energia a la pista / «Vindran amb ganes, però nosaltres també en tenim moltes», assegura un dels nous Beka Burjanadze sobre els canaris. El georgià està cridat a ser un jugador que aporti caràcter. És dels últims a arribar i assegura trobar-se «molt bé, tot i que he tingut menys entrenaments que altres companys» per la seva participació al Preeuropeu, com el cas de Girogi Shermadini i Thomas Schreiner, tot i que ells dos ja coneixen el cos tècnic. La seva adptació ha hagut de ser ràpida i «els entrenadors i els companys m’han ajudat amb els sistemes i la disciplina de l’equip». Entrar en el grup més tard sent nou pot ser un condicionant: «Pot ser que sí o que no, perquè aquesta lliga és molt dura i encara sóc jove i puc millorar moltes coses. Quan surto a la pista dono el meu cent per cent i entrenant dur i millorant cada dia farà que tot surti bé».

Màster després de la universitat / Aquesta és la primera aventura professional de David Walker després del seu pas per la lliga universitària americana. Tot és nou. «Estic bé a aquí. És la primera vegada que vinc a Europa i Andorra ja la considero com la meva segona llar», indica l’aler estatunidenc, que assegura que haurà de «jugar fort cada partit» per demostrar les seves qualitats. «Em demanen que sigui agressiu, quan estigui obert que tiri, i que també aporti en defensa». Respecte al bàsquet universitari, considera que a l’ACB t’enfrontes a «gent més gran i aquí es juga més ràpid».

Veterania al club / Un altre que no porta ni dues setmanes amb l’equip és Schreiner. El base austríac és qui porta més temps al club. Valora que aquest estiu «han arribat jugadors amb molt talent. És important que fem un bon equip». Un d’aquests és amb qui comparteix posició, Andrew Albicy. Sobre el francès afirma que és «petit però molt ràpid. Té bon tir i passa la pilota molt bé. Segur que tindrà una molt bona temporada». Precisament, amb totes les cares noves que hi ha, per aconseguir el que vol l’entrenador, «necessites temps per fer un equip, però altres conjunts també tenen el mateix problema». Davant el Gran Canària «crec que arribem bé i estem preparats per fer un gran partit» i més que centrar-se en la Copa del Rei i els play-off, l’objectiu ha de ser un altre. «Donar un pas endavant és guanyar més partits que l’any passat», i la resta ja es veurà.

Al servei de l’equip / L’altre veterà és David Navarro. Aquesta condició fa que tingui «un punt més de responsabilitat, al ser un dels que més temporades porto aquí, intentant ajudar l’equip en els moments bons i sobretot en els dolents estar allà i saber el que s’ha de fer i dir per a que l’equip reaccioni i tornem a guanyar», assegura el d’Esparreguera. Comprova que en aquesta ocasió «a diferència d’altes anys tenim un equip amb més físic, més energia i és important per a que si en moments dolents no estàs fent cistelles tinguis aquest punt en defensa per estar més actius i que al rival li costi anotar». Amb el pas endavant que se li demana al MoraBanc s’haurà de tenir paciència. «A tots ens agrada lluitar per coses més grans, però s’ha de veure. L’equip és molt nou i hem de comprovar com reacciona. S’ha d’anar al dia a dia i res més. Pensem només en el primer partit de lliga i després ja es veurà», perquè estar entre els vuit primers és complicat: «Sempre hi ha sis equips que tenen un pressupost molt més alt que la resta i que sempre estant lluitant allà dalt. Llavors et queden poques places per ser-hi, però s’ha de pensar només en el següent partit i ser consistent, sobretot aquí a casa i després intentar sumar el màxim de victòries fora. Sabem que és complicat».

Generador / David Jelinek torna a la Lliga Endesa i el tècnic li demana sobretot «estar bé en defensa i després en atac llançar i generar per als meus companys», indica el txec, que considera que el peatge que va suposar perdre amb el Manresa s’havia de passar. «Va ser perquè hi ha molta gent jove, era un partit oficial i es nota. Ara ja ens hem tret pressió i contra el Gran Canària esperem que sigui diferent». Els objectius marcats «són difícils, però si es fan bé les coses tindrem opcions per ser-hi. Sempre es produeix alguna sorpresa i esperem ser nosaltres».



Serenor i experiència/ El saber estar que acumula Nacho Martín a l’ACB el vol traslladar als seus companys nous a la categoria. «Estem començant i no és fàcil que vuit persones s’adaptin a l’equip i que inclús els que ja estaven aquí s’adaptin a nosaltres. Però ho aconseguirem. Hem de jugar com un bloc i ho farem», assegura, perquè està segur que el MoraBanc anirà a més: «Tenim un equip per ser ambiciosos, generarem il·lusió i tenim un bloc seriós per fer coses interessants». El fet de jugar dos partits seguits a casa i « ser tan seguits segur que ens anirà molt bé».

Aprofitar els moments / Guille Colom torna al club on s’ha format, ara sent jugador del primer equip. «Estic molt content perquè estan confiant molt en mi. Entenc que sóc el jugador número onze, però sé que tindré les meves oportunitats i vull aprofitar-les al màxim. L’entrenador confia en mi i està sobre meu per a que millori. Això és clau», assegura l’andorrà, que espera tenir un paper actiu: «Seré un comodí, per si algun base o escorta acumula faltes. He d’intentar que sempre que surti a la pista sumar per a l’equip, fer-ho bé perquè l’entrenador segueixi confiant en mi».