La capital té 15 dies per pagar la GAdA La Batllia obliga el comú a executar la sentència del Superior de fa sis mesos

El Comú d’Andorra la Vella té dues setmanes per informar la Batllia que ha executat la sentència per la qual s’ha de pagar el percentatge de la Gestió de l’Avaluació de l’Acompliment (GAdA) que es va corregir en el període 2008-2009.



El Sindicat de Treballadors del Comú d’Andorra la Vella (Sitca) va informar ahir que la batlle Immaculada Rodríguez ha emès una providència mitjançant la qual insta el comú de la capital a complir la sentència del Tribunal de Batlles del 2 de setembre del 2013 i la del Tribunal Superior de Justícia del 27 de maig del 2015. De la darrera ja se n’han complert sis mesos i, per tant, la resolució de la batlle matisa que «vist que en l’actualitat s’ha superat amb escreix el termini de sis mesos d’execució voluntària per part de l’Honorable Comú d’Andorra la Vella» s’insta la corporació a complir la sentència dictada fa mig any.



ANTECEDENTS / El Tribunal Superior va donar la raó al Sitca sobre la revisió a la baixa de la GAdA dels anys 2008 i 2009 efectuada per la corporació. El Superior va confirmar la sentència del Tribunal de Batlles del 2013 que va anul·lar l’acord adoptat per la junta de govern en què s’establia una reducció del 10% de forma generalitzada a tot el personal, a excepció dels assalariats als quals se’ls havia donat un insuficient. La xifra total ascendeix a uns 800.000 euros.



El novembre de l’any passat, el cònsol major, aleshores Jordi Minguillón, va anunciar que en pocs dies els treballadors del Comú d’Andorra la Vella rebrien l’aplicació individualitzada del GAdA, congelada des de fa sis anys, per conèixer el seu cas personal. Minguillón va dir que s’aplicaria l’índex de correcció que permet la legislació persona per persona. No obstant això, el juny passat la nova junta de govern, amb Conxita Marsol al capdavant, va anunciar que, de moment, no podia complir la sentència per una qüestió legal i jurídica, ja que l’anterior equip comunal ho va executar. La sentència de la batlle ho aclareix.